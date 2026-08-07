Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 06:54

Шальные деньги: Терапевт опроверг миф о наличных как источнике инфекций

Врач Козлов: Банкноты собирают бактерии, но опасность преувеличена

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Наличные деньги действительно собирают на себе множество микроорганизмов, однако считать их одним из самых опасных источников инфекций не стоит, рассказал врач-терапевт Александр Козлов. По его словам, поверхность купюр особенно хорошо удерживает пот, кожный жир и частицы грязи, этому способствует пористая структура бумаги из хлопка и льна, которую используют при производстве многих мировых валют, включая рубли и доллары.

«На среднестатистической купюре можно найти следы ДНК домашних животных, частицы вирусов, споры грибков и тысячи бактерий, включая эпидермальный стафилококк (безобидный житель нашей кожи) и иногда даже кишечную палочку», — отметил эксперт в беседе со Здоровьем Mail.

«Общемировая проблема»: Россиян предупредили об опасности бактерии Campylobacter
«Общемировая проблема»: Россиян предупредили об опасности бактерии Campylobacter

Однако само присутствие микроорганизмов ещё не означает серьёзной угрозы, значение имеют их концентрация и способность сохранять активность. Многие бактерии находятся на деньгах в неактивном состоянии, а их количества обычно недостаточно, чтобы справиться с иммунной защитой здорового человека.

При этом наличные далеко не самые загрязнённые вещи, с которыми люди сталкиваются каждый день. Многие привычные бытовые предметы содержат больше бактерий. Кроме того, купюры остаются сухими и постоянно подвергаются перепадам температуры в карманах и кошельках, поэтому условия для долгого выживания опасных микроорганизмов на них не самые благоприятные, заключил специалист.

ИИ спроектировал полные геномы вирусов, уничтожающих бактерии
ИИ спроектировал полные геномы вирусов, уничтожающих бактерии

Тем временем учёные нашли способ «заморить голодом» опасные бактерии. Немецкие специалисты разработали экспериментальные соединения, которые вместо прямой атаки лишают микробы жизненно важных витаминов.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar