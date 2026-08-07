Шальные деньги: Терапевт опроверг миф о наличных как источнике инфекций

Наличные деньги действительно собирают на себе множество микроорганизмов, однако считать их одним из самых опасных источников инфекций не стоит, рассказал врач-терапевт Александр Козлов. По его словам, поверхность купюр особенно хорошо удерживает пот, кожный жир и частицы грязи, этому способствует пористая структура бумаги из хлопка и льна, которую используют при производстве многих мировых валют, включая рубли и доллары.

«На среднестатистической купюре можно найти следы ДНК домашних животных, частицы вирусов, споры грибков и тысячи бактерий, включая эпидермальный стафилококк (безобидный житель нашей кожи) и иногда даже кишечную палочку», — отметил эксперт в беседе со Здоровьем Mail.

Однако само присутствие микроорганизмов ещё не означает серьёзной угрозы, значение имеют их концентрация и способность сохранять активность. Многие бактерии находятся на деньгах в неактивном состоянии, а их количества обычно недостаточно, чтобы справиться с иммунной защитой здорового человека.

При этом наличные далеко не самые загрязнённые вещи, с которыми люди сталкиваются каждый день. Многие привычные бытовые предметы содержат больше бактерий. Кроме того, купюры остаются сухими и постоянно подвергаются перепадам температуры в карманах и кошельках, поэтому условия для долгого выживания опасных микроорганизмов на них не самые благоприятные, заключил специалист.

Тем временем учёные нашли способ «заморить голодом» опасные бактерии. Немецкие специалисты разработали экспериментальные соединения, которые вместо прямой атаки лишают микробы жизненно важных витаминов.