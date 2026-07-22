Учёные нашли способ «заморить голодом» опасные бактерии

Учёные из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца в Германии разработали экспериментальные соединения, которые могут уничтожать бактерии необычным способом. Вместо прямой атаки они лишают микробы жизненно важных витаминов.

Исследователи выяснили, что многие бактерии получают витамины с помощью специальных белков-переносчиков. Новые препараты блокируют эту систему, из-за чего микроорганизмы остаются без питания и погибают.

Авторы работы отмечают, что такие переносчики отсутствуют в клетках человека. Благодаря этому будущие лекарства смогут воздействовать именно на бактерии, снижая риск побочных эффектов.

Во время испытаний новые соединения показали эффективность против устойчивых к антибиотикам бактерий. Кроме того, они успешно справились с инфекциями у лабораторных животных, а на мышах смогли в десять раз снизить количество бактерий в лёгких.

Ещё один важный результат — за время экспериментов у бактерий не появилась устойчивость к новому способу лечения. Это даёт надежду, что будущие препараты смогут дольше сохранять свою эффективность.

Теперь учёные планируют улучшить свойства разработанных соединений и подготовить их к следующим этапам исследований. Если испытания окажутся успешными, новый подход может стать основой для создания антибиотиков против опасных инфекций.

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