ТВ выжигает лобные доли: МРТ показало реальную усушку мозга у фанатов ток-шоу

Долгие часы перед телевизором связаны с уменьшением объёма участков мозга и накоплением гиперинтенсивного белого вещества, что указывает на повреждение нервной ткани. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Многие работы уже показывали, что физическая активность помогает сохранять структуру мозга, а малоподвижность повышает риск деменции. Однако влияние разных видов сидения изучено слабо, и учёные решили разобраться, отличается ли эффект от пассивного просмотра ТВ и от умственной работы за компьютером.

Группа под руководством Натана Фетера из Университета Южной Калифорнии проследила эту связь у 1712 здоровых людей среднего и пожилого возраста на протяжении почти 24 лет. Участники сами оценивали частоту просмотра телепередач и время сидения на работе с помощью опросника.

Выяснилось, что у тех, кто очень часто смотрел телевизор, оказались меньше лобная и затылочная доли, гиппокамп и парагиппокампальная извилина, а также наблюдалось больше гиперинтенсивного белого вещества. А вот люди, которые постоянно сидели во время работы за компьютером, показали меньший объём таких повреждений и больший объём теменных, затылочных и лобных долей по сравнению с теми, кто на работе сидел редко. Даже с учётом уровня физической активности связь между частым просмотром ТВ и негативными изменениями сохранялась.

По мнению исследователей, умственная работа во время сидения защищала мозг, тогда как пассивное сидение перед экраном вредило ему. Эти выводы могут лечь в основу программ профилактики деменции у пожилых людей.

Ранее сообщалось, что ВОЗ обновила руководство по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. По данным экспертов, до 45% случаев болезни связаны с факторами, которые можно скорректировать, — среди них курение, алкоголь, малая подвижность, социальная изоляция и загрязнение воздуха. Специалисты советуют вести активный образ жизни, чтобы отсрочить или предотвратить старческие болезни.