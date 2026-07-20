Подсчитано, сколько россияне ежедневно сидят перед телевизором

Среднестатистический россиянин ежедневно потребляет медиаконтент около 520 минут, что составляет 8 часов 40 минут, причём примерно половину этого времени он проводит у телеэкрана. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

«Среднестатистический россиянин ежедневно тратит порядка 520 минут на контент, половину из этого времени он проводит у экрана телевизора», — заявил глава холдинга.

По словам Жарова, история развития медиаиндустрии демонстрирует, что многие громкие технологические прогнозы со временем не подтверждаются. Он напомнил, что около 15 лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода аудитории на цифровой контент, однако телевидение сохранило свои позиции.

В связи с этим гендиректор призвал с осторожностью относиться и к категоричным прогнозам о будущей роли искусственного интеллекта, отметив, что новые технологии могут стать эффективным инструментом, но не обязательно приведут к полной замене привычных форматов и человеческого участия, пишет РИА «Новости».

Ранее основатель сети слуховых центров, аудиолог Никита Дикопольцев, предостерёг от привычки постоянно заглушать тишину аудиоконтентом во время работы — будь то плейлисты, подкасты или работающий телевизор. По его наблюдениям, к специалистам всё чаще обращаются люди с жалобами на рассеянность, «туман» в голове и невозможность удержать внимание, хотя объективных нарушений слуха у них не обнаруживают.