Почему боксёры уворачиваются, а врачи ставят диагноз с порога: Как мозг предсказывает будущее

22 июля отмечается Всемирный день мозга. В беседе с Life.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что этот орган умеет предсказывать будущее с опережением примерно в полсекунды.

Когда человек ловит падающий стакан или уворачивается от летящего мяча, это не просто рефлекторная реакция, а работа сложной предсказательной модели. Загадки мозга — одна из самых интригующих тем современной науки. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

По словам эксперта, это одно из ключевых открытий последних лет, хотя на практике предсказательные алгоритмы давно используют в боевых искусствах, где важна мгновенная сноровка и упреждающее действие. Такая способность тесно связана и с интуицией — особенно врачебной.

«Вспомните, как опытный профессор, буквально по дыханию или положению пациента, ставит точный диагноз, — подобные примеры описывали ещё у великих клиницистов, например у Боткина», — отмечает специалист.

Мы привыкли объяснять многие факты и считать их нормой, но всё, что выходит за рамки привычного, кажется нам труднообъяснимым и даже мистическим. Однако предсказание не ограничивается лишь ближайшими событиями или острыми опасностями, когда чувства обостряются из-за адреналина. Оно простирается и на отдалённые открытия: человек годами вынашивает версию, и в какой-то момент мозг выдаёт озарение. Это одна из величайших загадок нашей нервной деятельности.

Известно, что лобная кора отвечает за выбор программ — какую именно стратегию запустить в действие, правильную или ошибочную. И именно в моменты предельного стресса, когда требуется максимальная концентрация и безошибочное решение, мозг раскрывает свои уникальные возможности, демонстрируя ту самую предсказательную силу.

Ранее стало известно, что долгие часы перед телевизором связаны с уменьшением объёма участков мозга и накоплением гиперинтенсивного белого вещества, что указывает на повреждение нервной ткани. У тех, кто очень часто смотрел телевизор, оказались меньше лобная и затылочная доли, гиппокамп и парагиппокампальная извилина, а также наблюдалось больше гиперинтенсивного белого вещества. А вот люди, которые постоянно сидели во время работы за компьютером, показали меньший объём таких повреждений и больший объём теменных, затылочных и лобных долей по сравнению с теми, кто на работе сидел редко. Даже с учётом уровня физической активности связь между частым просмотром ТВ и негативными изменениями сохранялась.