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16 июля, 22:57

Запинаются, падают, разбивают лицо: Врач предупредила о травмах из-за мюлей и оверсайз-брюк

Врач Семёнова: Мюли, платформы и вирусные оверсайз-брюки стали причиной травм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Lab

Некоторые вещи из вашего шкафа могут отправить вас прямиком в травмпункт. Первое место занимают очень длинные и широкие брюки, очень длинные юбки, которые волочатся по полу. Об этом Life.ru рассказала врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова.

«Недавно выпустили модель брюк, которая буквально завирусилась в соцсетях. Правда, не только из-за дизайна. Девушки начали массово выкладывать видео, как запинаются о собственные штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы», — предупреждает эксперт.

Особенно осторожными стоит быть на лестницах, эскалаторах и при выходе из транспорта, где ткань может зацепиться или попасть в механизм. Можно получить переломы, ссадины, ушибы.

Второе место — мюли на каблуке. Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок. А высокий каблук делает такую обувь ещё менее устойчивой.

Карина Семёнова

Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Второе место — мюли на каблуке. Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок. А высокий каблук делает такую обувь ещё менее устойчивой.
Второе место — мюли на каблуке. Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок. А высокий каблук делает такую обувь ещё менее устойчивой.

Третье место — обувь на высокой платформе. Кажется, что она устойчивее шпилек, но на самом деле нет. Из-за толстой подошвы мы хуже чувствуем поверхность, поэтому чаще теряем равновесие и подворачиваем стопу.

Четвёртое место — неправильно подобранная обувь. И слишком узкая, и слишком свободная обувь одинаково плохи. При ходьбе стопа немного увеличивается в размере, поэтому пальцам должно быть достаточно места. Если обувь тесная, она может способствовать прогрессированию деформаций пальцев, появлению мозолей и врастанию ногтей. Если обувь слишком большая и постоянно слетает с пятки, человеку приходится удерживать её пальцами, меняется походка и возрастает риск падения.

«И последнее — корсеты. Это уже не столько про травмы, сколько про комфорт и здоровье. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения грудной клетки, повышает внутрибрюшное давление и может усиливать симптомы гастроэзофагеального рефлюкса — например, изжогу», — отмечает специалист.

А вот рассказы о том, что корсет «смещает внутренние органы», сильно преувеличены. Если носить его время от времени — ничего страшного. Но делать его частью повседневной жизни врач не рекомендует.

Одежда не должна мешать вам свободно двигаться и увеличивать риск получить травму. Иногда самые стильные вещи оказываются далеко не самыми безопасными, заключила собеседница Life.ru.

Приближается свадьба или выпускной? Вот способ встать на каблуки всего за неделю
Приближается свадьба или выпускной? Вот способ встать на каблуки всего за неделю

Модные мюли на высоком каблуке превратились в настоящий бич летнего сезона. Отсутствие задника, неустойчивая шпилька и скользящая от пота нога — идеальная формула для подворота, вывиха, перелома и даже поездки на операционный стол. Врачи уже фиксируют наплыв пациенток после прогулок в такой обуви.

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Ольга Годуненко
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