Запинаются, падают, разбивают лицо: Врач предупредила о травмах из-за мюлей и оверсайз-брюк

Некоторые вещи из вашего шкафа могут отправить вас прямиком в травмпункт. Первое место занимают очень длинные и широкие брюки, очень длинные юбки, которые волочатся по полу. Об этом Life.ru рассказала врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова.

«Недавно выпустили модель брюк, которая буквально завирусилась в соцсетях. Правда, не только из-за дизайна. Девушки начали массово выкладывать видео, как запинаются о собственные штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы», — предупреждает эксперт.

Особенно осторожными стоит быть на лестницах, эскалаторах и при выходе из транспорта, где ткань может зацепиться или попасть в механизм. Можно получить переломы, ссадины, ушибы.

Второе место — мюли на каблуке. Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок. А высокий каблук делает такую обувь ещё менее устойчивой. Карина Семёнова Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Третье место — обувь на высокой платформе. Кажется, что она устойчивее шпилек, но на самом деле нет. Из-за толстой подошвы мы хуже чувствуем поверхность, поэтому чаще теряем равновесие и подворачиваем стопу.

Четвёртое место — неправильно подобранная обувь. И слишком узкая, и слишком свободная обувь одинаково плохи. При ходьбе стопа немного увеличивается в размере, поэтому пальцам должно быть достаточно места. Если обувь тесная, она может способствовать прогрессированию деформаций пальцев, появлению мозолей и врастанию ногтей. Если обувь слишком большая и постоянно слетает с пятки, человеку приходится удерживать её пальцами, меняется походка и возрастает риск падения.

«И последнее — корсеты. Это уже не столько про травмы, сколько про комфорт и здоровье. Сильная утяжка ограничивает дыхательные движения грудной клетки, повышает внутрибрюшное давление и может усиливать симптомы гастроэзофагеального рефлюкса — например, изжогу», — отмечает специалист.

А вот рассказы о том, что корсет «смещает внутренние органы», сильно преувеличены. Если носить его время от времени — ничего страшного. Но делать его частью повседневной жизни врач не рекомендует.

Одежда не должна мешать вам свободно двигаться и увеличивать риск получить травму. Иногда самые стильные вещи оказываются далеко не самыми безопасными, заключила собеседница Life.ru.

Модные мюли на высоком каблуке превратились в настоящий бич летнего сезона. Отсутствие задника, неустойчивая шпилька и скользящая от пота нога — идеальная формула для подворота, вывиха, перелома и даже поездки на операционный стол. Врачи уже фиксируют наплыв пациенток после прогулок в такой обуви.