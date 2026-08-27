Выдавил прыщ — получил инфекцию мозга: Какие высыпания на лице лучше не трогать

Самостоятельное выдавливание прыщей может закончиться рубцами, абсцессом, а в редких случаях — распространением бактериальной инфекции в глубокие ткани. Особенно осторожно нужно обращаться с воспалениями на носу и вокруг рта, предупредила врач-дерматолог Марина Русак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Речь идёт о так называемом «опасном треугольнике» от переносицы до уголков рта. Вены этой области связаны с глубокими венозными структурами, включая кавернозный синус у основания мозга. Поэтому занесённая инфекция теоретически способна распространиться дальше, хотя подобные осложнения встречаются редко.

«Пугаться, что любое выдавливание обязательно приводит к инфекции мозга, неправильно. Такое осложнение встречается очень редко», — объяснила специалист.

Гораздо чаще самостоятельная «чистка» заканчивается усилением воспаления, пигментацией, рубцами или гнойником. Особенно не стоит трогать фурункулы, карбункулы, абсцессы, глубокие болезненные образования, а также воспаления возле глаз, на носу и внутри носовых ходов. Тревожные признаки — нарастающий отёк, горячая кожа и расширяющаяся зона покраснения.

Русак также предостерегла от попыток проколоть прыщ иглой, выдавить его ногтями или самостоятельно «достать корень»: такие действия дополнительно травмируют защитный барьер кожи. Небольшое поверхностное воспаление лучше оставить в покое; допустим тёплый компресс на 10–15 минут. Если оно вскрылось само, достаточно осторожно очистить участок и больше не давить.

Ранее дерматолог предупредила, что декоративная косметика может мешать коже восстанавливаться, особенно при воспалениях, прыщах и солнечных ожогах. По её словам, тональные средства ограничивают естественную защитную реакцию кожи, а сон с макияжем нарушает микробиом, забивает поры и провоцирует высыпания.