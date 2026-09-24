«Квартирант в коже»: Дерматолог объяснила, откуда на ресницах появляются клещи-салоеды
Дерматолог Мухина: Размножение клещей на коже не связано с наращиванием ресниц
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Воспаление век после наращивания ресниц может быть связано с аллергической реакцией, а сама процедура напрямую не вызывает размножение клещей. Об этом дерматолог-косметолог Марият Мухина рассказала 360.ru.
По словам врача, клещ демодекс может присутствовать на коже и долго не причинять человеку неудобств. Проблемы возникают при ослаблении местной иммунной защиты. Среди возможных причин она выделила нехватку витаминов, хроническую усталость и общее ослабление организма.
«Он считается нормальным квартирантом в нашей коже», — пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что воспаление после процедуры не обязательно связано с паразитом: его причиной может оказаться аллергия. Чтобы снизить риски, нужно тщательно выбирать мастера, обращать внимание на соблюдение гигиены и используемые материалы.
Ранее исследование показало, что клещи Demodex есть у 24 из 25 постоянных любительниц наращённых ресниц. У 18 обследованных также были признаки раздражения век. При этом присутствие клещей не обязательно свидетельствует о заболевании.
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