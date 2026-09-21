Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 13:17

Девушка пережила отек Квинке и потерю зрения после визита к косметологу

Обложка © Telegram/ Baza

Обложка © Telegram/ Baza

Москвичка, которая около десяти раз увеличивала губы, решила избавиться от филлера и вернуть прежнюю внешность. Однако после второй процедуры, по её словам, рот сильно стянуло, появилось жжение, а ткани начали быстро отекать. Об этом рассказали в телеграм-канале Baza.

Девушка утверждает, что врачи диагностировали у неё сильную аллергическую реакцию — отёк Квинке. Такое состояние могло затронуть дыхательные пути, поэтому пациентке сделали необходимые уколы.

На следующий день ситуация осложнилась. По словам москвички, один глаз сильно опух и на некоторое время перестал видеть. Около недели девушка жаловалась на повышенную температуру и сохранявшиеся отёки. Затем симптомы постепенно прошли.

До этого она неоднократно прибегала к увеличению губ, поскольку не могла принять собственную внешность. Попытка отказаться от филлеров также не помогла ей изменить отношение к себе.

Москвичка признаётся, что теперь не хочет ни слишком пухлых, ни тонких губ. При этом от дальнейших косметологических процедур она пока отказываться не собирается и допускает новое обращение в клинику.

«Дипломов как минимум три»: Косметолог объяснила, как не попасть к шарлатану на «уколы красоты»
«Дипломов как минимум три»: Косметолог объяснила, как не попасть к шарлатану на «уколы красоты»

В августе Life.ru рассказывал, почему чрезмерные «уколы красоты» могут испортить внешность вместо ожидаемого омоложения. Косметолог объясняла, что выбор процедур зависит в том числе от возраста и состояния тканей, а универсального решения для коррекции лица не существует.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar