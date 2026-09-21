Девушка пережила отек Квинке и потерю зрения после визита к косметологу

Москвичка, которая около десяти раз увеличивала губы, решила избавиться от филлера и вернуть прежнюю внешность. Однако после второй процедуры, по её словам, рот сильно стянуло, появилось жжение, а ткани начали быстро отекать. Об этом рассказали в телеграм-канале Baza.

Девушка утверждает, что врачи диагностировали у неё сильную аллергическую реакцию — отёк Квинке. Такое состояние могло затронуть дыхательные пути, поэтому пациентке сделали необходимые уколы.

На следующий день ситуация осложнилась. По словам москвички, один глаз сильно опух и на некоторое время перестал видеть. Около недели девушка жаловалась на повышенную температуру и сохранявшиеся отёки. Затем симптомы постепенно прошли.

До этого она неоднократно прибегала к увеличению губ, поскольку не могла принять собственную внешность. Попытка отказаться от филлеров также не помогла ей изменить отношение к себе.

Москвичка признаётся, что теперь не хочет ни слишком пухлых, ни тонких губ. При этом от дальнейших косметологических процедур она пока отказываться не собирается и допускает новое обращение в клинику.

В августе Life.ru рассказывал, почему чрезмерные «уколы красоты» могут испортить внешность вместо ожидаемого омоложения. Косметолог объясняла, что выбор процедур зависит в том числе от возраста и состояния тканей, а универсального решения для коррекции лица не существует.