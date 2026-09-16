Красота с сюрпризом: Клещи-салоеды массово селятся на фанатках наращенных ресниц

У 24 из 25 женщин, которые регулярно наращивали ресницы, под микроскопом обнаружили клещей Demodex folliculorum. Такие результаты представили на 44-м конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

Всего исследователи опросили 345 девушек и женщин от 16 до 28 лет. Почти половина тех, кто пользовался наращёнными ресницами, — 47,6% — жаловалась после процедуры на зуд, покраснение, слезотечение или другой дискомфорт. Отдельно специалисты проверили состояние мейбомиевых желёз — они находятся возле ресниц и выделяют жировой компонент слёзной плёнки, который защищает глаза от пересыхания. Среди участниц, проходивших процедуру минимум десять раз, у 85% выявили признаки нарушения работы этих желёз.

При микроскопическом исследовании ресниц у 24 из 25 постоянных клиенток салонов обнаружили Demodex folliculorum, которые питаются человеческим салом. У 18 женщин также были признаки раздражения век: зуд, покраснение, отёк, слипшиеся ресницы и шелушение кожи у их основания. При этом сами по себе клещи не обязательно означают заболевание — они могут присутствовать в нормальной микрофлоре. Авторы работы рекомендуют внимательно следить за гигиеной век, а при сохраняющемся раздражении, зуде или сухости обращаться к офтальмологу.

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