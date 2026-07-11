Девушка из Тюмени чуть не лишилась зрения из-за геля для ресниц от PUSY

Жительница Тюмени заявила, что получила химический ожог роговицы после использования термогеля для ресниц марки PUSY. Из-за светобоязни, отёка и покраснения девушка вынуждена постоянно носить тёмные очки. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Гель вместо туши обернулся ожогом. Видео © Telegram/ Mash

Тюменка утверждает, что нанесла состав один раз по инструкции, после чего сразу почувствовала сильное жжение и боль. В больнице ей диагностировали химическое повреждение роговицы и конъюнктивального мешка.

Пострадавшая направила претензии продавцу и бренду, а также рассказала о случившемся в соцсетях. По её словам, представитель компании предложил 15 тысяч рублей в обмен на удаление ролика и отказ от дальнейшего распространения истории.

Диана утверждает, что её также предупредили: требование большей суммы якобы могут расценить как вымогательство. После этого девушка подготовила досудебную претензию. Представители магазина и PUSY связывают реакцию с индивидуальной аллергией и просят передать товар на экспертизу. Тюменка опасается отдавать упаковку, поскольку считает её важным доказательством.

Спустя две недели у девушки сохраняются светобоязнь и покраснение. Ей временно запретили пользоваться косметикой, а в отзывах на продукт другие покупательницы также сообщают о раздражении и проблемах с глазами.

Ранее офтальмолог предупреждала, что ожог роговицы может сопровождаться резкой болью, слезотечением, ощущением песка и светобоязнью. При появлении таких симптомов важно прекратить воздействие раздражителя и обратиться за медицинской помощью.