Тюменка ослепла после гастроскопии в крупной сети клиник

Жительница Тюмени Кристина лишилась зрения после гастроскопии в сети клиник «Доктор Арбитайло». Во время процедуры девушка начала задыхаться и подавала знаки, но персонал, по её словам, лишь фиксировал руки и игнорировал попытки стучать ногами. После извлечения зонда у Кристины помутнело зрение, сообщает URA.ru.

Врачи посоветовали посидеть в коридоре. Другой пациентке пришлось позвать врачей, когда Кристина сказала, что ничего не видит. Офтальмолог закапал капли, не объяснив название, скорую не вызвали. Лишь через полтора часа, после приезда парня, девушке дали холодный компресс и направление в больницу.

Предварительный диагноз — нейрооптикопатия, повреждение зрительного нерва. Полное обследование запланировано в московском центре имени Гельмгольца. Прошло почти два месяца, Кристина остаётся незрячей. Семья написала заявления в Росздравнадзор и Следственный комитет.

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