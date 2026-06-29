Москвичка получила ожог и волдыри в интимной зоне после похода в частную клинику

Пациентка одной из частных клиник Москвы получила серьёзные ожоги в области бикини. Подробности инцидента узнал телеканал «Москва 24».

Пострадавшая от ожога в московской клинике намерена обратиться в суд и Роспотребнадзор. Видео © «Москва 24»

Обратившись за процедурой для устранения пигментации, девушка теперь столкнулась с необходимостью длительного лечения. Специалисты предполагают, что причиной ожога, предположительно 3-4 степени, стало использование неисправного оборудования, что вызывает удивление, учитывая, что клиника позиционирует аппаратные методики как основное направление своей деятельности.

Несмотря на положительные отзывы и широкую сеть филиалов, включая зарубежные, представители клиники отказались комментировать произошедшее. Пострадавшая уже подала заявление в полицию и намерена обратиться в суд и Роспотребнадзор.

Ранее в Москве после косметологической процедуры в одной из московских клиник впала в кому сотрудница Верховного суда России. Женщина пришла на мезотерапию в клинику эстетической медицины на Беловежской улице. Во время процедуры ей вводили препараты с витаминами и гиалуроновой кислотой.