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Регион
29 июня, 09:52

Москвичка получила ожог и волдыри в интимной зоне после похода в частную клинику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marmuletka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marmuletka

Пациентка одной из частных клиник Москвы получила серьёзные ожоги в области бикини. Подробности инцидента узнал телеканал «Москва 24».

Пострадавшая от ожога в московской клинике намерена обратиться в суд и Роспотребнадзор. Видео © «Москва 24»

Обратившись за процедурой для устранения пигментации, девушка теперь столкнулась с необходимостью длительного лечения. Специалисты предполагают, что причиной ожога, предположительно 3-4 степени, стало использование неисправного оборудования, что вызывает удивление, учитывая, что клиника позиционирует аппаратные методики как основное направление своей деятельности.

Несмотря на положительные отзывы и широкую сеть филиалов, включая зарубежные, представители клиники отказались комментировать произошедшее. Пострадавшая уже подала заявление в полицию и намерена обратиться в суд и Роспотребнадзор.

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Наталья Демьянова
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