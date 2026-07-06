Россиянам объяснили, как солнце может сжечь глаза и лишить зрения

Летом глаза страдают от солнца не меньше, чем кожа. Ультрафиолет способен не только вызвать дискомфорт, но и привести к серьёзным заболеваниям, вплоть до потери зрения. Врач-офтальмолог Дарья Орлова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какие риски несёт UV-излучение и как защититься.

Основные угрозы — катаракта (помутнение хрусталика), пингвекула и птеригиум (разрастание тканей глаза), а также возрастная макулярная дегенерация. Кроме того, ультрафиолет способен провоцировать опухоли век, включая рак.

Хрусталик поглощает UV-лучи, защищая сетчатку, но со временем его белки мутнеют — развивается катаракта. Этот процесс идёт безболезненно и постепенно. Однако есть и острая опасность — фотокератит, или ожог роговицы. Он возникает после одного дня интенсивного облучения и проявляется резкой болью, ощущением песка, слезотечением и светобоязнью.

Хронические последствия включают климатическую кератопатию и те же катаракту, птеригиум и новообразования. Специалист рекомендует защищать глаза качественными солнцезащитными очками с UV-фильтром.

А ранее россиянам рассказали, что же всё-таки лучше — очки, контактные линзы или лазерная коррекция. По словам специалиста, очки остаются самым безопасным и распространённым методом, особенно для детей. Они не соприкасаются с глазом, не требуют сложного ухода и подходят людям любого возраста.