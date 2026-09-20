Недосып — плохо, пересып тоже: Неправильная «золотая середина» для сна может вызвать ускоренное старение

Слишком короткий и слишком долгий сон оказался связан с более быстрым биологическим старением мозга, сердца, лёгких, иммунной системы и других органов. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета, опубликовавшие работу в журнале Nature.

Учёные обнаружили выраженную U-образную зависимость. У людей, которые спали меньше шести или больше восьми часов в сутки, биологические показатели чаще указывали на ускоренное старение. Наименьшие значения наблюдались при продолжительности сна примерно от 6,4 до 7,8 часа.

Для анализа команда использовала данные примерно полумиллиона участников британского Биобанка. Исследователи создали 23 так называемых часов старения, охватывающих 17 органов, и сопоставили их показатели с продолжительностью сна. В расчётах учитывались данные медицинской визуализации, белки, метаболические показатели и другие молекулы крови.

Речь идёт именно о связи, а не о доказанной причине. Авторы подчёркивают, что результаты не позволяют утверждать, будто короткий или долгий сон непосредственно заставляет органы стареть быстрее. Необычная продолжительность отдыха может сама быть признаком уже существующих нарушений здоровья.

Недостаток сна также оказался связан с депрессивными эпизодами, тревожными расстройствами, ожирением, диабетом второго типа, гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмиями. И короткий, и продолжительный сон исследователи связали с хронической обструктивной болезнью лёгких, астмой, гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Отдельно учёные изучили связь продолжительности отдыха с депрессией в пожилом возрасте. Анализ показал, что короткий сон может быть более напрямую связан с её выраженностью, тогда как при долгом отдыхе возможную роль играют процессы, отражённые в показателях старения мозга и жировой ткани. Авторы считают, что это может указывать на разные биологические механизмы при недостатке и избытке сна.

Ранее врач-сомнолог Елена Царёва посоветовала ставить будильник на одно и то же время, чтобы высыпаться. По словам специалиста, при постоянном времени подъёма организм сам регулирует момент засыпания через чувство сонливости. Подавлять его кофеином, ярким светом или работой за компьютером перед сном неправильно. Царёва отметила, что продолжительность сна у каждого своя. Цикл в среднем длится 90–120 минут и может меняться даже в течение одной ночи. Врач пояснила, что вариабельность касается не только длительности сонного цикла, но и длительности основного периода сна.