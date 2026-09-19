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Опубликовано 19 сентября, 11:37

Сомнолог назвала золотые правила правильного сна, как у хорька

Врач Царёва: Будильник нужно ставить на одно и то же время, чтобы высыпаться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Если человек ставит будильник на одно и то же время, организм сам регулирует момент засыпания через чувство сонливости. Подавлять его кофеином, ярким светом или работой за компьютером перед сном — неправильно. Об этом «Царьграду» рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва.

Продолжительность сна у каждого своя: в среднем цикл длится 90–120 минут и может меняться даже в течение одной ночи.

«Мы имеем вариабельность не только по длительности сонного цикла, но и по длительности основного периода сна», — пояснила доктор.

Есть короткоспящие люди, которым хватает четырёх-пяти часов, а есть те, кому нужно 10–12. В среднем сон занимает 8,5–10 часов и зависит от возраста: дети спят больше пожилых.

Универсальной формулы, подходящей всем, не существует. Ближе всего к решению — устройства, определяющие окончание сонного цикла и включающие будильник в этот момент. Пробуждение в начале или конце цикла даётся легче, чем в середине.

При этом подавление сонливости с помощью кофе, яркого света или экрана является не лучшим вариантом. Сомнолог подчеркнула, что организму нужно дать возможность отдохнуть, если ваши глаза слипаются.

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Ранее Life.ru писал, что идея «взломать» сон ради продуктивности ведёт к хроническому недосыпу. Дело в том, что человек быстро привыкает к дефициту отдыха и перестаёт замечать ухудшение внимания и реакций.

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Владимир Озеров
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