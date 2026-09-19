Сомнолог назвала золотые правила правильного сна, как у хорька

Если человек ставит будильник на одно и то же время, организм сам регулирует момент засыпания через чувство сонливости. Подавлять его кофеином, ярким светом или работой за компьютером перед сном — неправильно. Об этом «Царьграду» рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва.

Продолжительность сна у каждого своя: в среднем цикл длится 90–120 минут и может меняться даже в течение одной ночи.

«Мы имеем вариабельность не только по длительности сонного цикла, но и по длительности основного периода сна», — пояснила доктор.

Есть короткоспящие люди, которым хватает четырёх-пяти часов, а есть те, кому нужно 10–12. В среднем сон занимает 8,5–10 часов и зависит от возраста: дети спят больше пожилых.

Универсальной формулы, подходящей всем, не существует. Ближе всего к решению — устройства, определяющие окончание сонного цикла и включающие будильник в этот момент. Пробуждение в начале или конце цикла даётся легче, чем в середине.

При этом подавление сонливости с помощью кофе, яркого света или экрана является не лучшим вариантом. Сомнолог подчеркнула, что организму нужно дать возможность отдохнуть, если ваши глаза слипаются.

Ранее Life.ru писал, что идея «взломать» сон ради продуктивности ведёт к хроническому недосыпу. Дело в том, что человек быстро привыкает к дефициту отдыха и перестаёт замечать ухудшение внимания и реакций.