Не БАДы, а движение и белок: Гериатр назвал простые шаги к активному долголетию

Умеренные физические нагрузки и сбалансированный рацион помогут поддерживать здоровье в пожилом возрасте. Об этом врач-гериатр Артём Абраамян рассказал «Радио 1».

Специалист посоветовал уделять аэробной активности от 150 до 300 минут в неделю. Для этого подойдут ходьба, в том числе скандинавская, плавание, танцы и лёгкая гимнастика. Интенсивность можно подобрать так, чтобы во время занятия человек сохранял возможность разговаривать.

При хронических заболеваниях нагрузку следует адаптировать под состояние здоровья. По словам Абраамяна, даже дома можно ходить по комнате или коридору, заниматься дыхательной гимнастикой и выполнять лёгкие махи руками и ногами.

В питании врач рекомендовал уделять внимание белку, необходимому для поддержания мышц и иммунитета. В рацион также стоит включать овощи, фрукты и молочные продукты. Питьевой режим, по его словам, должен составлять примерно полтора литра жидкости в сутки.

Среди распространённых ошибок пожилых людей гериатр назвал редкие приёмы пищи большими порциями, переедание на ночь, полный отказ от жиров и соли без показаний, а также попытки заменить еду биологически активными добавками. Сладости, колбасы, копчёности и фастфуд специалист посоветовал ограничивать, а витамины и БАДы принимать только по назначению врача.

Ранее врач-гериатр назвал шесть правил, которые могут помочь продлить жизнь. Среди них он выделил сохранение мышечной массы, отказ от вредных привычек и продолжение обучения даже в старшем возрасте.