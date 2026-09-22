Не только здоровье: Гериатр назвал 6 правил, которые помогут продлить жизнь

Обучение в любом возрасте, сохранение мышечной массы и финансовый запас входят в число условий, помогающих прожить дольше, рассказал врач-гериатр Валерий Новосёлов. Он выделил шесть правил долголетия в беседе с «Радио 1».

Начать специалист рекомендовал с отказа от вредных привычек. Второе условие — достаточная физическая активность и сбалансированное питание. Калорийность рациона должна соответствовать расходу энергии, а сам он — обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Отдельное внимание он уделил поддержанию мышечной массы. Ещё одним пунктом стали положительные эмоции: важно находить занятия, которые приносят удовольствие. Пятый совет касается обучения на протяжении всей жизни. Оно помогает создавать когнитивный резерв и дольше сохранять ясность ума в пожилом возрасте.

Значение имеет и финансовая подушка. Важна возможность оплачивать качественное питание и своевременно обращаться за медицинской помощью. При этом выделить единственную причину долголетия сложно: на него одновременно влияют образ жизни, медицина и социально-экономические условия, заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили феномен японского долголетия. По словам эксперта, большую роль играют повседневные привычки, питание и климат.