Весы молчат, а тело меняется: Life.ru узнал о незаметной потере мышечной массы после 35 лет

Многие замечают, что после 35–40 лет привычные физические нагрузки начинают даваться иначе, а тело постепенно теряет прежний тонус и упругость, даже если показатели напольных весов остаются неизменными. За этим стоит серьёзный и коварный процесс — саркопенический сценарий старения, рассказала Life.ru главный врач ГП №2 Наталья Шиндряева.

Суть саркопении заключается в возрастном, прогрессирующем уменьшении массы и силы скелетных мышц. Если в молодости мышечная ткань обновляется быстро и легко поддерживает каркас тела, то с годами этот баланс нарушается: синтез новых мышечных белков начинает отставать от их разрушения. Наталья Шиндряева Главный врач ГП №2

Причины возникновения саркопении кроются сразу в нескольких факторах. Во-первых, с возрастом меняется гормональный фон (снижается уровень анаболических гормонов, отвечающих за рост и сохранение тканей). Во-вторых, колоссальную роль играет хронический недостаток физической активности — наш организм устроен так, что неработающие мышцы начинают постепенно атрофироваться.

В-третьих, свою лепту вносят нарушения питания, дефицит белка и возрастные изменения обмена веществ, из-за чего кальций и микроэлементы начинают вымываться из костей быстрее, чем усваиваться, запуская параллельный процесс — скрытый остеопороз. Обычные бытовые весы не способны зафиксировать такие внутренние изменения состава тела, поэтому проблема долгое время развивается незаметно.

Последствия для организма от потери мышечной массы и истончения костной ткани весьма серьёзны. Мышцы — это не просто красивая фигура, это главный метаболический орган, который защищает суставы, поддерживает осанку, регулирует уровень сахара в крови и отвечает за общую выносливость. Когда мышечный каркас слабеет, резко возрастает нагрузка на суставы и позвоночник, ухудшается координация движений, повышается риск падений, переломов и быстрой утомляемости, что в итоге напрямую подрывает качество жизни и самостоятельность в зрелом возрасте.

«Заботиться о здоровье костей и мышц сегодня стало намного проще благодаря возможностям столичного здравоохранения. В рамках комплексной программы, например, москвичи могут пройти цифровую оценку рисков через приложение, которая учитывает индивидуальные особенности организма, возраст и образ жизни», — заключила эксперт.

Ранее врач Алексей Шишкин предупредил, что отказ от воды во время тренировок грозит рабдомиолизом — разрушением мышечной ткани — и острой почечной недостаточностью. По его словам, при интенсивной нагрузке мышцы выделяют в 15–20 раз больше тепла, чем в покое, а для охлаждения через испарение пота организму нужна жидкость. Ограничение питья ради выносливости или быстрой сгонки веса может привести к перегреву и госпитализации.