«Стационар вместо медали»: Качки рискуют разрушением мышц из-за одной ошибки

Отказ от питья во время физических нагрузок не закаляет организм, а грозит рабдомиолизом — разрушением мышечной ткани — и острой почечной недостаточностью, предупредил врач Алексей Шишкин. По его словам, во время интенсивной работы мышцы выделяют в 15–20 раз больше тепла, чем в состоянии покоя.

Единственный эффективный способ для организма охладиться и избежать теплового удара — это испарение пота, для образования которого необходима жидкость. Если человек сознательно ограничивает себя в воде ради так называемой выносливости или быстрой сгонки веса, он рискует оказаться на больничной койке с тяжёлым диагнозом.

«Три недели стационара вместо медали за выносливость», — отметил собеседник «Чемпионата», добавив, что адекватный питьевой режим — это база безопасности любого спорта, а не признак слабости или непрофессионализма.

Ранее у мужчины отказали почки во время «ударной» тренировки. Врачи диагностировали у него рабдомиолиз. Во время тренировок пациент чрезмерно увеличил нагрузку на ноги, что и привело к тяжёлым последствиям.