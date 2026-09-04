Тестостероновый бум: Москвичи захотели стать «альфами» и бросились скупать гормоны

Москва заняла первое место в России по покупке препаратов тестостерона. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные системы «Честный знак», следом по объёму продаж идут Санкт-Петербург и Свердловская область.

За первое полугодие 2026 года россияне потратили на такие препараты на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно средняя стоимость покупки выросла почти на 20% и достигла 3373 рублей. Реже всего препараты тестостерона, по этим данным, приобретали в Чечне, Тыве и на Чукотке.

Рост интереса происходит на фоне популярности в соцсетях так называемого T-maxxing (или Testosterone-maxxing) — тренда на накачанное тело. Блогеры предлагают мужчинам различными способами повышать уровень тестостерона ради мышечной массы, энергии и более «мужественного» внешнего вида. Некоторые авторы при этом продвигают уже не только тренировки, сон и питание, но и приём гормональных препаратов.

Однако сами по себе данные о продажах не говорят о дефиците тестостерона у жителей Москвы или других регионов. Диагноз гипогонадизма ставят при наличии характерных симптомов и неоднократно подтверждённого анализами низкого уровня гормона.

Самостоятельно начинать гормональную терапию врачи не рекомендуют. Приём тестостерона без показаний способен подавлять собственную гормональную систему и сперматогенез, а среди возможных осложнений также называют повышение гематокрита и другие побочные эффекты.

Ранее Life.ru рассказывал, что уровень тестостерона у мужчин за последние десятилетия заметно снизился, а среди ключевых причин специалисты называют гиподинамию и ожирение. Эндокринологи советуют в первую очередь работать с образом жизни — физической активностью, весом, сном и питанием. Самостоятельно назначать себе гормональные препараты вместо обследования врачи не рекомендуют.