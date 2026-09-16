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Опубликовано 16 сентября, 14:51

«Никаких особых генов»: Геронтолог объяснил, почему японцы живут дольше всех

Геронтолог Новосёлов: У японских долгожителей нет специфичных признаков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Японские долгожители не обладают никакими уникальными особенностями, которые отличали бы их от других людей, заявил врач-гериатр, геронтолог Валерий Новосёлов. По его словам, рекордное количество людей старше ста лет объясняется сочетанием образа жизни, питания и климатических условий, а не какими-то особыми генетическими факторами.

«Когда разговариваешь с долгожителями, анализируешь данные, высказывания, специфичных признаков не наблюдается, это самые обычные люди», — подчеркнул собеседник НСН.

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Сами долгожители дают противоположные объяснения своему феномену: одни утверждают, что прожили долго благодаря отсутствию семьи и жизни в своё удовольствие, другие — благодаря браку и воспитанию множества детей. Однако общие признаки всё же прослеживаются: такие люди никогда не имели ожирения, не употребляли вредные вещества и не переедали.

Особую роль играет японский тип питания с большим количеством морепродуктов и «морских гадов», которые составляют основу рациона. Климатические условия также благоприятны: морская зона, минеральный состав вулканической территории, особый состав воды, влажность воздуха и отсутствие резких климатических перепадов.

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Напомним, в Японии впервые число жителей в возрасте 100 лет и старше превысило 100 тысяч. Сейчас таких долгожителей насчитывается 107 677 человек. За год число столетних японцев увеличилось сразу на 7914 человек.

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Борис Эльфанд
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