В Японии число людей старше 100 лет впервые превысило 100 тысяч

В Японии впервые число жителей в возрасте 100 лет и старше превысило 100 тысяч. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, сейчас таких долгожителей насчитывается 107 677 человек.

Новый показатель стал рекордным уже 56-й год подряд. За год число столетних японцев увеличилось сразу на 7914 человек. Подавляющее большинство долгожителей — женщины. Их насчитывается 94 298, что составляет 87,6% от общего числа. Мужчин старше ста лет — 13 379.

Самой пожилой жительницей Японии сейчас считается 114-летняя Фуе Кисимото из Киото. Старейшему мужчине страны Хикару Като — 112 лет.

Рекорд долголетия соседствует с другой демографической тенденцией — быстрым старением и сокращением населения. Сейчас люди старше 65 лет составляют около 30% жителей страны, а к 2070 году их доля, по официальному прогнозу, может приблизиться к 40%.

Одновременно рождаемость в Японии остаётся на исторически низком уровне. Власти называют старение населения одним из главных вызовов для системы социального обеспечения и рынка труда.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти старейшей жительницы Японии Сигэко Кагавы в возрасте 115 лет. Она много лет работала акушером-гинекологом и продолжала трудиться даже после 80-летия. После её смерти статус старейшей жительницы страны перешёл к Фуе Кисимото, которой сейчас 114 лет.