Назван возраст самого старого жителя Москвы

В Москве зафиксированы новые рекорды долголетия: возраст самой старшей жительницы города достиг 108 лет, а самому пожилому мужчине столицы исполнилось 105 лет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Самой старшей жительнице столицы сейчас 108 лет. А самому старшему мужчине в Москве — 105 лет», — говорится в сообщении.

Столица продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к росту показателей долголетия. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что средняя ожидаемая продолжительность жизни горожан уже преодолела рубеж в 80 лет.

Ранее сообщалось, что для москвичей старшего возраста в городе действует программа «5.0», которая помогает людям от 50 лет осваивать цифровые навыки и сохранять востребованность на рынке труда. Участникам доступны различные форматы обучения: тренинги, воркшопы и курсы профессиональной переподготовки, организованные совместно со школами-партнёрами.