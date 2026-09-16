Птица в рационе может прибавить +20% к жизни, но «свиноеды» Окинавы доказали, что это ещё не всё
Диетолог Соломатина: Переход на птицу может продлить жизнь на 20%
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Рацион с большим количеством качественной птицы вместо жирного красного мяса при прочих благоприятных условиях может увеличить продолжительность жизни на 19–20%. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя рост популярности индейки у россиян.
Соломатина отметила, что птица особенно удобна для пожилых людей и тех, кому тяжело переваривать красное мясо. При этом полностью отказываться от говядины и свинины эксперт не советует: у каждого вида мяса есть свои преимущества.
Индейка более диетическая и усваивается значительно легче. Опять же, свинина бывает разная, у туши есть разные части, и нужно исходить из этого. У говядины в любом случае будет выше содержание железа и витамина B12. Поэтому всё зависит от того, какие цели мы преследуем.
По её словам, спортсменам для роста мышц нужны белок и креатин, тогда как пожилым людям зачастую лучше есть меньше жирной свинины.
«В цифрах назвать сложно, но такое питание птицей может продлить жизнь на 19–20%, учитывая другие условия», — отметила Соломатина.
В качестве примера того, насколько сложно свести долголетие к одному продукту, эксперт привела японскую Окинаву — одну из так называемых «голубых зон».
«Традиционно их питание ассоциируют с рисом, морепродуктами и водорослями, но на самом деле они — „свиноеды“. Совсем недавно выяснилось, что свинину они предпочитают больше, чем морепродукты. Это ещё раз подтверждает, что факторов долголетия очень много», — рассказала врач.
Красное мясо, подчеркнула Соломатина, тоже не стоит демонизировать. При анемии и скрытых дефицитах правильно приготовленные говядина, свинина и субпродукты могут быть особенно ценны. Например, говяжья печень для многих категорий людей — это почти лекарство, отметила собеседница Life.ru.
При этом пожилым людям и пациентам с проблемами ЖКТ тяжёлое мясо бывает сложнее переваривать, поэтому им чаще рекомендуют более мягкие варианты — птицу, котлеты или биточки. Если же выбирать говядину или свинину, Соломатина советует отдавать предпочтение постным кускам и не делать красное мясо основой каждого приёма пищи.
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