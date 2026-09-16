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Опубликовано 16 сентября, 01:40

Продажи индейки в России выросли на 17% за полгода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tagwaran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tagwaran

Россияне стали заметно чаще покупать индейку: за первое полугодие 2026 года продажи выросли на 17% год к году и достигли 42 тыс. тонн. В денежном выражении рынок прибавил 22%, до 27 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Одновременно увеличилась и средняя стоимость продукта. За шесть месяцев килограмм индейки подорожал примерно на 4% — до 639 рублей.

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Ранее правительство России утвердило перечень из 24 категорий продуктов, по которым власти будут получать сведения о формировании цен. Новый механизм мониторинга начнёт действовать с 1 января 2027 года. В список вошли говядина, свинина, баранина и курятина, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Кроме того, отслеживать будут сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречку и макаронные изделия. В овощной части перечня оказались картофель, свёкла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

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Виталий Приходько
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