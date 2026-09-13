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Опубликовано 13 сентября, 16:24

От мяса до картошки: В России начнут следить за формированием цен на 24 вида продуктов

Правительство РФ утвердило список из 24 продуктов для мониторинга цен

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Правительство России утвердило перечень из 24 категорий продуктов, по которым власти будут получать сведения о формировании цен. Новый механизм мониторинга начнёт действовать с 1 января 2027 года.

В список вошли говядина, свинина, баранина и курятина, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Кроме того, отслеживать будут сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречку и макаронные изделия. В овощной части перечня оказались картофель, свёкла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Получать необходимые сведения смогут Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

Новый механизм вводится для мониторинга динамики цен и анализа причин их изменения. Ведомствам смогут предоставлять сведения о продавцах и поставщиках продовольствия, сделках между ними, ценах и объёмах реализации. Соответствующие изменения законодательства вступают в силу 1 января 2027 года.

ФАС сообщила о снижении торговых наценок в 19 регионах
ФАС сообщила о снижении торговых наценок в 19 регионах

Ранее мониторинг АКОРТ показал снижение цен на социально значимые продукты. В августе такая корзина в крупных торговых сетях подешевела на 4,2% по сравнению с июлем. За год её стоимость снизилась на 3,1%. Цены уменьшились в 14 из 25 категорий.

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Наталья Демьянова
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