От мяса до картошки: В России начнут следить за формированием цен на 24 вида продуктов

Правительство России утвердило перечень из 24 категорий продуктов, по которым власти будут получать сведения о формировании цен. Новый механизм мониторинга начнёт действовать с 1 января 2027 года.

В список вошли говядина, свинина, баранина и курятина, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Кроме того, отслеживать будут сахар, соль, муку, хлеб, рис, гречку и макаронные изделия. В овощной части перечня оказались картофель, свёкла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Получать необходимые сведения смогут Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

Новый механизм вводится для мониторинга динамики цен и анализа причин их изменения. Ведомствам смогут предоставлять сведения о продавцах и поставщиках продовольствия, сделках между ними, ценах и объёмах реализации. Соответствующие изменения законодательства вступают в силу 1 января 2027 года.

Ранее мониторинг АКОРТ показал снижение цен на социально значимые продукты. В августе такая корзина в крупных торговых сетях подешевела на 4,2% по сравнению с июлем. За год её стоимость снизилась на 3,1%. Цены уменьшились в 14 из 25 категорий.