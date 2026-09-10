АКОРТ: Социально значимые продукты в августе подешевели на 4,2%

Цены на социально значимые продукты «первой цены» в крупных торговых сетях в августе снизились на 4,2% по сравнению с июлем. За год стоимость такой корзины уменьшилась на 3,1%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Цены снизились в 14 из 25 категорий. Сильнее всего подешевели чёрный чай — на 23,6%, тушка цыплёнка-бройлера — на 13,4%, сахар — на 12,7%, гречка — на 9,2%, подсолнечное масло — на 6,2%. Также снизилась стоимость сезонных яблок, пшена, картофеля, баранины, ржаного и ржано-пшеничного хлеба, свинины и пшеничной муки. В пределах 1% подешевели сливочное масло и поваренная соль.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» составила 0,3% — столько же, сколько в июле. При этом годом ранее этот показатель достигал 2,8%. В 17 из 25 категорий товары продавались ниже закупочной стоимости. В их числе все овощи для борщевого набора: капуста, морковь, картофель, свёкла и репчатый лук. Отрицательная наценка также была зафиксирована на гречку, пшено, рис, курицу, подсолнечное масло, яйца, муку, сахар, яблоки, вермишель, свинину и молоко.

По сравнению с августом 2025 года заметнее всего подешевели сливочное масло — на 24,6%, рис — на 24%, свинина — на 21,1%, пшено — на 15,9% и пшеничная мука — на 15,8%. Цены на яйца снизились на 6,2%, баранину — на 1,4%, соль — на 1%.

«За год наценка на социально значимые товары “первой цены” снизилась почти в десять раз. Это прямые инвестиции торговых сетей в сдерживание цен на базовые продукты питания и сглаживание сезонной волатильности», — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, в августе на прилавки начинает поступать продукция нового урожая. По мере роста объёмов поставок стоимость сезонных товаров постепенно снижается.

Ранее сезонный фактор уже начал сказываться на овощном рынке. К 7 сентября российские аграрии собрали около 1,6 млн тонн овощей открытого грунта, а цены производителей на картофель и томаты снизились на фоне уборки нового урожая. В Минсельхозе ожидают, что по мере увеличения поставок отечественной продукции объём предложения на рынке будет расти.