Не просто прожить дольше: Главный гериатр Минздрава раскрыла секреты медицины активного долголетия

Главная задача медицины здорового долголетия — не просто увеличить число прожитых лет, а максимально долго сохранять активность, самостоятельность и хорошее самочувствие. О подходе к замедлению возрастных изменений RG.ru рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

«Увы! Старение — процесс пока неизбежный. Но отодвинуть время развития болезней, связанных с возрастом, замедлить снижение функций разных органов и систем можно», — указала врач.

Диспансеризация позволяет обнаруживать факторы риска — гипертонию, высокий холестерин, лишний вес, курение и недостаток физической активности. Следующий этап — выявление более ранних изменений, включая хроническое воспаление, окислительный стресс и нарушения микробиома.

По словам Ткачёвой, оценка таких показателей должна помочь определить индивидуальную скорость старения и подобрать меры для её замедления. При этом организм стареет неравномерно: разные органы и системы могут изменяться с разной скоростью.

Поэтому определить биологический возраст только по одному показателю невозможно. Биоимпеданс, например, показывает соотношение мышечной и жировой ткани, но является лишь частью комплексной оценки.

В создаваемых центрах здорового долголетия планируют анализировать состояние сосудов, нервной, иммунной и других систем организма. Такой подход позволит сосредоточиться не только на уже появившихся болезнях, но и на изменениях, которым ещё можно противостоять.

Цель подобных программ — продлить период полноценной жизни, когда человек остаётся физически активным, социально включённым и способен самостоятельно ставить перед собой новые задачи.

Ранее Life.ru рассказывал о создании в России центров медицины здорового долголетия. Их задача — оценивать биологический возраст, выявлять ранние признаки ускоренного старения и формировать персональные рекомендации по образу жизни и физической активности.