В Венгрии минимальную пенсию повысят более чем в четыре раза

Власти Венгрии решили увеличить минимальные пенсии по старости более чем в четыре раза. Об этом рассказал премьер-министр страны Петер Мадьяр в видеообращении на своём YouTube-канале.

Премьер напомнил, что нижняя планка пенсионных выплат не менялась с 2008 года и держалась на уровне 28 500 форинтов (€78). Теперь власти намерены её резко поднять.

«В соответствии с нашими обязательствами, с 1 января 2027 года мы повышаем минимальный размер пенсии по старости до 120 000 форинтов. Для сотен тысяч наших пожилых соотечественников это означает значительное увеличение выплат, а для многих — их удвоение», — заявил Мадьяр.

Помимо роста пенсий, по словам премьера, пожилым венграм помогут и другие меры. Речь идёт об отмене НДС на лекарства по рецепту, а также о снижении налога на дрова — с 27% до 5%. Всё это, как отметил Мадьяр, позволит сотням тысяч пенсионеров жить лучше.

До этого венгерский парламент принял необычное решение — урезать собственные доходы и заработки высшего руководства страны. Зарплату сокращали премьеру, его заместителям, министрам и депутатам. Как сообщал портал Clash Report, доход главы правительства должен снизиться более чем наполовину — с 7,8 до 3,8 миллиона форинтов (около 874 тысяч рублей). Выплаты руководителям фракций и депутатам в среднем урезали примерно на 40%.