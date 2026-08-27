В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 сентября

С сентября часть российских пенсионеров начнёт получать повышенные выплаты, причём большинство перерасчётов проведут автоматически. Самая заметная прибавка ждёт граждан, которым в августе исполнилось 80 лет, рассказали депутаты Госдумы RG.ru.

Фиксированная часть их страховой пенсии удвоится с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Вместе с надбавкой за уход в 1413,86 рубля ежемесячный прирост составит 10 998,55 рубля.

«Эта сумма будет ежегодно индексироваться», — сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Такой же принцип действует для тех, кому в августе впервые установили I группу инвалидности. Однако два основания одновременно не дают права на повторное удвоение выплаты.

Работающие пенсионеры с сентября увидят результат августовского перерасчёта за страховые взносы 2025 года. Максимум учитываются три пенсионных коэффициента по 156,76 рубля — до 470,28 рубля в месяц. Накопительные пенсии после августовского перерасчёта выросли на 17,3%, срочные выплаты — на 19,3%.

Доплаты предусмотрены и за иждивенцев: 3194,90 рубля за одного, 6389,80 — за двоих и 9584,70 — за троих. За 15 лет северного стажа прибавка составляет 4792,35 рубля, за 20 лет в приравненных районах — 2875,41, а за 30 лет сельхозстажа — 2396,17 рубля. Для части таких перерасчётов потребуется заявление.

Кроме того, отдельные категории россиян вправе одновременно получать две пенсии — в частности, некоторые военные пенсионеры, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих.

Ранее Life.ru рассказывал о сентябрьском увеличении выплат россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет. Перерасчёт для них проходит автоматически, обращаться в Социальный фонд не требуется.