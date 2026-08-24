Двойная выплата без заявлений: Кому увеличат пенсию в сентябре

Пенсии россиян, которым в августе исполнилось 80 лет, увеличатся в сентябре. Для них вдвое вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, а также будет учтена надбавка за уход, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — подчеркнул собеседник RT.

Он напомнил, что в январе страховые пенсии работающих и неработающих россиян проиндексировали на 7,6%. Отдельный перерасчёт в августе получили официально трудившиеся в 2025 году пенсионеры, эта прибавка сохраняется и в последующие месяцы.

К слову, средний размер пенсии по старости у неработающих россиян превысил 40 тысяч рублей в шести регионах. Самые высокие выплаты зафиксированы на Чукотке — почти 50 тысяч рублей, а средний показатель по стране в июле составлял 25 834 рубля.