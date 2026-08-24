Бабки от бабки: Почти половина россиян стала «финансовыми директорами» для пожилых родных

Почти половина россиян (46%) фактически стали «финансовыми директорами» для пожилых родственников, взяв на себя управление их деньгами. Одна из главных причин — риск мошенничества. 57% участников опроса рассказали, что за последние несколько лет их старшие близкие становились целью аферистов.

Каждый четвёртый респондент сообщил о реальной потере денег, а треть — о ненужных подписках, услугах или товарах, которые оформляли пожилые члены семьи. Ещё 33% сталкивались со звонками и сообщениями мошенников, но смогли избежать финансового ущерба, следует из результатов опроса ВТБ, которые публикует «Газета.ru».

По данным издания, для защиты сбережений родственники всё чаще используют банковские ограничения. Почти половина опрошенных установила пожилым близким самозапрет на кредиты, 19% ограничили отдельные виды онлайн-переводов, а 14% отключили возможность снимать наличные в банкомате без карты.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников, которые под видом срочной проверки окон, вентиляции или счётчиков проникают в квартиры. Кроме того, юрист назвал три способа защититься от оформления займов аферистами.