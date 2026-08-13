«Псевдопроверки перед зимой»: Депутат Госдумы рассказал, как защитить пожилых родственников от «окнарей»-вымогателей
Депутат Чаплин предупредил о мошенниках с «проверкой окон» перед зимой
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
В конце лета активизировались мошенники, которые под видом срочной проверки окон, вентиляции или счётчиков проникают в квартиры пенсионеров. Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с Life.ru объяснил, как работают «окнари» и как защитить пожилых родственников
Схема отработана до мелочей: на подъездах расклеивают псевдоофициальные объявления, звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками ЖКХ, и убеждают, что до 1 сентября нужно срочно провести обязательную проверку. Напуганные пенсионеры пускают их в дом, а те «выявляют» неисправности и берут от 50 до 100 тысяч рублей за копеечную работу.
Чаплин подчеркнул: управляющая компания не имеет права требовать деньги за осмотр пластиковых окон. Это частная собственность жильца, а не общее имущество дома. Единственное, что может проверять УК, — техническое состояние внутриквартирного оборудования и инженерных систем для предотвращения аварий. Такие осмотры проводятся только по согласованию с жильцом, не чаще одного раза в три месяца и абсолютно бесплатно. Если в дверь звонят с «проверкой окон» — это почти гарантированно мошенники.
Депутат дал чёткие правила безопасности. Не впускать без документального подтверждения: требовать служебное удостоверение и документ о полномочиях. Если их нет — не открывать и вызывать полицию. Стоит позвонить в свою УК и уточнить, направляла ли она специалистов: в большинстве случаев окажется, что визитёры не имеют к ней отношения. Нельзя ничего не подписывать и платить: если давят, говорят «это обязательно», угрожают штрафами — это признаки мошенничества.
Если пенсионер уже подписал договор и заплатил, шанс вернуть деньги всё же есть. Закон на стороне потребителя: от договора возмездного оказания услуг можно отказаться в любое время, оплатив лишь фактически понесённые расходы исполнителя. Если работы не выполнены или стоимость необоснованно завышена, можно требовать возврата. Для этого нужно направить письменную претензию о расторжении договора и возврате средств.
Важный нюанс: если с момента заключения договора прошло менее 14 дней, отказ возможен без объяснения причин. Если организация игнорирует претензию или отказывает, следует подать заявление в полицию по факту мошенничества и дополнительно обратиться в прокуратуру с жалобой на действия фирмы-однодневки.
Главный совет Чаплина — предупредить пожилых родственников: никаких «обязательных проверок окон» перед зимой не существует. Любой осмотр должен быть согласован и документально подтверждён. Если незнакомец предлагает проверить окна — это повод не открывать дверь, а звонить близким или в полицию.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предупредил ещё об одной схеме с поквартирными обходами. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками полиции и под предлогом подготовки к переписи, проверки документов или опроса соседей пытаются попасть в жильё. Оказавшись внутри, они могут потребовать паспорт или предложить сдать биометрические данные.
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