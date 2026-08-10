Перепись пришла — паспорт доставай: Лжеполицейские придумали новый способ попасть в квартиры россиян

Злоумышленники стали выдавать себя за сотрудников полиции и под видом подготовки к переписи населения или проверки документов обходить квартиры. Таким образом они пытаются получить доступ к жилью, паспортам и биометрическим данным граждан. Об этом ТАСС сообщил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный.

«В СМИ и соцсетях всё чаще стали появляться сообщения о таких визитёрах — когда якобы сотрудники в форме с удостоверениями, которые на самом деле поддельные, обходят квартиры под предлогом подготовки к переписи населения, проверки документов, опроса соседей, выявления мошенников. Их цель — добиться, чтобы человек открыл дверь и попасть в квартиру, где они просят предъявить паспорта и сдать биометрию», — сказал депутат.

Оказавшись внутри, незваные гости могут попросить хозяина предъявить паспорт или предоставить биометрические данные. Именно получение такой информации, по словам парламентария, является одной из целей преступников. При этом настоящие сотрудники полиции не занимаются поквартирным сбором биометрии и подготовкой населения к переписи. У правоохранителей, подчеркнул депутат, другие обязанности и значительная рабочая нагрузка.

Куринный советует не распахивать дверь перед людьми, которые представляются полицейскими. Если визит вызывает подозрения, можно не выходя из квартиры попросить назвать фамилию, должность, звание, номер отделения и данные жетона. После этого полученную информацию следует самостоятельно проверить через полицию. Настоящие сотрудники, по словам парламентария, спокойно отнесутся к такой проверке и дождутся подтверждения своей личности.

Отдельно Куринный призвал рассказать о такой схеме пожилым родственникам. Им важно объяснить, что открывать дверь незнакомцам без присутствия близких не стоит, даже если посетители называют себя представителями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о другой схеме, в которой преступники маскируются под Банк России. Для этого они запускают сайты, похожие на официальный ресурс регулятора, включая его символику и визуальное оформление. Посетителям таких страниц сообщают, что на их имя якобы уже успели оформить кредиты