Как не стать обузой для взрослых детей: 7 мудрых правил для тех, кому за 60

К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, мы решили напомнить, с возрастом меняется не только здоровье или привычный ритм жизни. Меняется и роль в семье. Ещё вчера родители решали, куда ребёнку поступать, лечили простуду и волновались, поел ли сын или дочь. А потом этому «ребёнку» сорок, у него ипотека, начальник, собственные дети и телефон, который разрывается с утра до ночи.

И вот здесь легко попасть в неприятную ловушку. Родителю кажется: «Я же всю жизнь ради него, разве трудно теперь уделить мне время?» Взрослый сын или дочь думают: «Я люблю маму, но почему каждое общение заканчивается чувством вины?» В итоге близкие люди начинают раздражаться друг на друга именно потому, что слишком много друг от друга ждут. Как сохранить близость с взрослыми детьми и не делать их ответственными за всю свою жизнь?

Не делайте детей единственным смыслом своей жизни

Как не испортить отношения со взрослыми детьми в старости? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mangostar

Одна из самых тяжёлых нагрузок для взрослого ребёнка — понимать, что кроме него у мамы или папы вообще ничего нет. Ни друзей, ни увлечений, ни планов, ни интереса к жизни. Тогда любой отказ встретиться превращается почти в предательство.

После 60 особенно важно сохранить собственный мир. Это может быть дача, прогулки, книги, подруги, путешествия, театр, спорт, курсы, волонтёрство или хотя бы привычка регулярно выходить из дома не только за продуктами. Чем больше у человека собственной жизни, тем приятнее детям к нему возвращаться. Потому что разговор начинается не с «ну наконец-то позвонил», а с «ты представляешь, что сегодня произошло».

Не превращайте помощь в обязанность

Просить взрослых детей о помощи нормально. Делать вид, что они обязаны бросить всё по первому звонку, уже совсем другая история. Если нужно съездить к врачу, починить кран или разобраться с документами, лучше говорить прямо: «Мне понадобится помощь, когда тебе будет удобно?» Это звучит гораздо легче, чем «тебе до матери вообще дела нет». Особенно разрушительно работает счётчик прошлых заслуг: «Я тебя вырастила», «я ночей не спала», «всё тебе отдала». Родительство не кредит, который ребёнок должен выплачивать всю оставшуюся жизнь.

Не звоните только с плохими новостями

Золотые правила общения пожилых родителей со взрослыми детьми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Есть родители, после звонка которых взрослые дети первым делом думают: «Что случилось?» Давление поднялось. Соседка обидела. Цены выросли. Спина болит. Телевизор сломался. Врач ничего не понимает. Через какое-то время человек начинает подсознательно избегать таких разговоров не потому, что ему всё равно, а потому что каждый контакт становится эмоционально тяжёлым.

Рассказывайте и хорошее. Что приготовили вкусный пирог, увидели смешную собаку, встретили старую знакомую, купили красивую кофту. Иногда можно позвонить просто потому, что захотелось услышать голос, а не потому, что появилась новая проблема.

Не воспитывайте сорокалетнего ребёнка

Даже если вам очевидно, что сын неправильно воспитывает внука, дочь слишком много работает, зять странно распоряжается деньгами, а дома у них вообще «нормальные люди так не живут». Совет, о котором не просили, редко воспринимается как забота. Обычно он слышится как: «Ты опять всё делаешь неправильно». Взрослым детям особенно важно чувствовать, что родители видят в них взрослых. Иногда лучшая помощь — не рассказать, как надо, а спросить: «Ты хочешь, чтобы я что-нибудь посоветовал или просто послушал?» Эта короткая фраза способна предотвратить половину семейных ссор.

Не конкурируйте с супругом и семьёй ребёнка

Что нельзя говорить и как правильео общаться с родителями, когда им за 60. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

После свадьбы сына или дочери родители иногда болезненно обнаруживают, что больше не занимают первое место. Праздники приходится делить, выходные тоже, а мнение мужа или жены может оказаться важнее маминого. Но это не значит, что ребёнок стал любить родителей меньше. Просто у него появилась собственная семья. Фразы «она тебя против нас настроила», «раньше ты всегда приезжал», «для своей семьи время есть, а для матери нет» почти никогда не возвращают близость. Обычно они заставляют человека ещё сильнее защищать границы. Самый разумный путь — не бороться за первое место. Родительская любовь от этого не становится менее важной.

По возможности сохраняйте финансовую самостоятельность

Не каждому после 60 удаётся полностью обходиться без помощи детей, и в этом нет ничего постыдного. Но если есть возможность сохранить хотя бы часть финансовой независимости, это сильно меняет отношения. Полезно понимать свои расходы, иметь небольшой резерв, заранее разбираться с льготами, выплатами, документами и не откладывать финансовые вопросы до кризиса.

И наоборот, не стоит отдавать детям последнее, а потом ожидать, что они автоматически возьмут на себя все расходы. Иногда родители годами говорят «мне ничего не надо», а потом выясняется, что без помощи уже невозможно. Лучше обсуждать такие вещи спокойно и заранее.

Учитесь принимать «нет» без обиды

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Наверное, это самое сложное. Ребёнок может не приехать на выходных. Не взять трубку сразу. Отказаться ехать вместе на дачу. Провести Новый год с другой частью семьи. Не захотеть обсуждать свою личную жизнь. И всё это не означает «меня больше не любят». Когда любое «не могу» встречается молчанием, обидой или фразой «ну понятно, я тебе не нужна», человек постепенно начинает бояться самого общения. Гораздо прочнее отношения, в которых можно спокойно услышать отказ и договориться на другой день. Парадоксально, но чем меньше ребёнка удерживают чувством долга, тем чаще он сам хочет быть рядом.

Итог: как остаться близкими, когда дети давно выросли

После 60 задача отношений меняется. Уже не нужно воспитывать, контролировать и спасать. Гораздо важнее сохранить интерес друг к другу как к двум взрослым людям. У взрослого ребёнка может быть своя семья, друзья, работа и десятки дел, но мама и папа всё равно остаются его родителями. Просто близость теперь строится не на зависимости, а на желании общаться.

И, пожалуй, лучший способ не стать обузой — не пытаться доказать детям, что без них невозможно жить. Гораздо приятнее быть человеком, к которому хочется приехать самому: выпить чаю, рассказать новости, поспорить о ерунде и услышать в ответ не упрёк, а простое: «Рада тебя видеть».