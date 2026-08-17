Голикова: Центры медицины здорового долголетия появятся во всех регионах России

Центры медицины здорового долголетия должны заработать во всех регионах России с 2027 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, 2026-й станет «переходным» — за это время субъекты федерации должны подготовиться к запуску новой системы.

«С 2027 года уже в каждом регионе страны такие центры должны запуститься», — сказала чиновница во время доклада председателю правительства Михаилу Мишустину.

Первое такое учреждение открылось в начале 2026 года на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. 30 июня центр получил статус Национального медицинского исследовательского центра по медицине здорового долголетия. Он будет координировать работу регионов, внедрять новые технологии, заниматься научными и популяционными исследованиями, а также подготовкой специалистов.

Ранее Life.ru писал, что главным условием долгой жизни онкологи считают активное общение с другими людьми. Это доказало крупное исследование, в котором участвовали три миллиона человек. Его результаты показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как пятнадцать выкуренных за день сигарет.