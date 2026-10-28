Советские учёные открыли врата в ад? Какую тайну скрывает Кольская сверхглубокая скважина

Представьте, что вы стоите посреди безлюдной тундры. Вокруг только холодный ветер, ржавые конструкции и полуразрушенные здания. Среди обломков скрывается небольшая металлическая крышка, прикрученная огромными болтами. Под ней находится скважина глубиной более 12 километров. В конце XX века ходили слухи, что именно здесь советские учёные услышали человеческие крики, доносившиеся из недр Земли. Некоторые даже утверждали, что на поверхность вырвалось нечто, чему лучше было оставаться под землёй. Life.ru рассказывает историю Кольской сверхглубокой и легенды, которые превратили научный эксперимент в настоящую страшилку.

Зачем советские учёные решили пробурить Землю на 15 километров

Как на Кольском полуострове началось бурение скважины, которую позднее назвали воротами в самый ад? Фото © Wikipedia / Д.Ф. Сабуров. архив Юрия Яковлева

24 мая 1970 года неподалёку от города Заполярного в Мурманской области начался один из самых необычных экспериментов в истории СССР. Учёные собирались пробурить скважину глубиной 15 километров, чтобы исследовать земную кору и узнать, что скрывается под нашими ногами. Место выбрали неслучайно. Кольский полуостров находится на древнем Балтийском щите, где возраст некоторых горных пород достигает трёх миллиардов лет. Исследователи надеялись добраться до глубинных слоёв Земли, изучить их строение и найти ответы на вопросы, которые прежде оставались загадкой.

Проект получил название СГ-3, или Кольская сверхглубокая скважина. Над ним работали тысячи специалистов, а буровая установка постепенно превратилась в огромный промышленный комплекс. Работы не прекращались годами. Бур уходил всё глубже, оставляя позади километры камня, который формировался задолго до появления человека.

К 1984 году исследователи преодолели отметку 12 километров. Казалось, до намеченной цели осталось совсем немного. Но на этой глубине начались серьёзные неприятности. Произошла авария, часть буровой колонны осталась под землёй, и специалистам пришлось прокладывать новый ствол с глубины около семи километров. Именно вокруг этих событий позднее появились самые пугающие истории. В народных пересказах технические аварии постепенно превращались в свидетельства того, что люди потревожили нечто опасное.

Звуки ада. Что услышали на дне Кольской скважины

Крики грешников из-под земли: как родилась самая страшная легенда о Кольской сверхглубокой скважине? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласно самой знаменитой легенде о Кольской сверхглубокой, однажды советские специалисты достигли глубины примерно 14,5 километра. Неожиданно бур словно провалился в пустоту. Приборы показывали невероятную температуру, превышавшую тысячу градусов. Создавалось впечатление, что под толщей земной коры скрывается гигантское раскалённое пространство.

Тогда исследователи якобы решили выяснить, что находится внизу, и опустили в скважину специальный жаропрочный микрофон. Сначала раздавались непонятные шумы. Затем среди них начали различать нечто похожее на человеческий голос. Но самое страшное произошло, когда запись прослушали внимательнее.

По легенде, учёные услышали не одного человека, а бесчисленное множество голосов. Мужчины и женщины кричали, стонали и словно умоляли о помощи. Звуки сливались в непрерывный хор, от которого у присутствующих якобы застыла кровь в жилах. В зарубежной прессе даже появилось признание, приписанное советскому исследователю Дмитрию Аззакову.

«Как коммунист, я не верю в Небеса или Библию, но как учёный, я теперь верю в ад», — говорилось в распространявшемся рассказе. Историю этого высказывания приводит финское издание Yle. Согласно той же страшилке, некоторые участники экспедиции после прослушивания записи отказались продолжать работу. Они были убеждены, что бур прошёл не через обычную горную породу, а через границу между миром живых и преисподней. Вскоре скважина получила пугающее прозвище «Колодец в ад».

Демон из подземелья. Кто выбрался наружу через скважину

Существо из преисподней: что рассказывали о чудовище, будто бы покинувшем глубокую Кольскую скважину. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На одних криках фантазия любителей мистики не остановилась. Постепенно появилась ещё более невероятная версия произошедшего. Согласно ей, советские исследователи не только услышали обитателей преисподней, но и случайно открыли им дорогу наверх.

В одном из популярных вариантов легенды утверждалось, что после очередного этапа бурения из скважины неожиданно вырвалось огромное существо. Очевидцы описывали его как чудовище с длинными конечностями, которое поднялось над буровой установкой и исчезло в небе. Представьте состояние человека, который годами исследовал подземные породы, а затем увидел нечто, совершенно не похожее на привычных обитателей Земли. Согласно страшилке, после такого происшествия специалисты окончательно убедились, что продолжать эксперимент нельзя.

Со временем история обрастала всё более безумными деталями. В некоторых пересказах говорилось, что буровики нарушили древнюю границу, отделявшую наш мир от потустороннего. В других появлялись предположения, будто существо веками находилось в заточении и лишь благодаря людям сумело выбраться на свободу. Подтверждений этим рассказам не обнаружено. Но сама легенда о вырвавшемся из-под земли демоне существовала уже в 1980-х годах, ещё до того, как Интернет сделал историю Кольской сверхглубокой всемирно известной.

Подземное пекло, древняя жизнь и вода там, где её не должно быть

Древнейшие следы жизни и вода глубоко под землёй: какие открытия сделала Кольская сверхглубокая СГ-3. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кстати, настоящие открытия на Кольской сверхглубокой тоже способны произвести жуткое впечатление. Учёные действительно обнаружили под землёй вещи, которых совсем не ожидали. Прежде всего их удивила температура. На глубине около 12 километров она превышала 200 градусов. Горные породы в таких условиях начинали вести себя совсем не так, как обычный камень. Под огромным давлением и воздействием жара они постепенно деформировались, мешая бурению.

Но этим сюрпризы не закончились. В глубоких трещинах земной коры обнаружили воду, существование которой на таких глубинах прежде не предполагалось. Из скважины также выделялись газы. Получалось, что под многокилометровой толщей камня скрывается не неподвижный и безжизненный мир, а сложная система, в которой продолжаются собственные процессы.

Ещё удивительнее оказались следы древней жизни. На глубине примерно шести километров исследователи обнаружили микроскопические ископаемые остатки организмов, существовавших миллиарды лет назад. Разумеется, речь шла не о живых подземных чудовищах. Но сама мысль о том, что глубоко под землёй сохранились следы организмов невероятной древности, заставляет иначе взглянуть на мир под нашими ногами. Особенно если вспомнить, что самая глубокая точка скважины так и не достигла даже земной мантии. Человечество проникло на 12 километров вниз, но большая часть внутреннего пространства нашей планеты по-прежнему остаётся недоступной для непосредственного изучения.

Почему Кольскую сверхглубокую забросили и кто распорядился её закрыть

Почему Кольскую сверхглубокую забросили и как остановка работ породила новые ужасные легенды об аде? Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Именно прекращение работ стало одной из главных причин распространения мрачных слухов. Люди знали, что советские специалисты десятилетиями пытались достичь глубины 15 километров, но так и не завершили задуманное. А затем огромный научный комплекс оказался заброшен.

Максимальная глубина Кольской сверхглубокой составила 12 262 метра. В начале 1990-х бурение окончательно прекратилось. Согласно конспирологической версии, руководство СССР испугалось последствий эксперимента. Якобы после обнаружения подземной пустоты, странных звуков и загадочного существа исследователям запретили рассказывать о произошедшем. Сторонники этой истории даже пытались связать прекращение бурения с распадом Советского Союза. Мол, люди вторглись туда, куда им не следовало, и за это пришлось расплачиваться всей стране.

Реальная история окончания проекта была не такой мистической, но не менее драматичной. На глубине более 12 километров техника постоянно выходила из строя. Жара и огромное давление делали дальнейшее бурение чрезвычайно сложным. После распада СССР финансирование резко сократилось, и продолжать дорогостоящий эксперимент стало невозможно.

Научные исследования ещё некоторое время велись, но в 2008 году центр при скважине ликвидировали. Оборудование демонтировали, территория постепенно опустела, а здания начали разрушаться. Устье скважины закрыли металлической крышкой. Сегодня на месте грандиозного советского эксперимента остались развалины и заржавевшие конструкции. А под ними всё ещё уходит на невероятную глубину узкий ствол, который когда-то должен был помочь человечеству узнать тайны собственной планеты.

Откуда взялась легенда о «Колодце в ад» и существуют ли записи тех самых криков

От газетной сенсации до фильмов ужасов: почему Кольская сверхглубокая стала героем страшных историй. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История о криках грешников получила широкую известность в конце 1980-х годов. Её перепечатывали религиозные издания, рассказывали по радио и телевидению, а позднее распространяли в Интернете. Особенную роль сыграла зарубежная пресса. Рассказ о советских исследователях, обнаруживших вход в преисподнюю, появился в финских публикациях, после чего попал в США. Там история приобрела международную известность благодаря христианскому телеканалу Trinity Broadcasting Network.

В легенде даже фигурировал якобы советский геолог Дмитрий Аззаков. Однако такого исследователя среди участников проекта не было. Реальным руководителем экспедиции являлся Давид Губерман. Тем не менее самое впечатляющее «доказательство» всё-таки появилось. В Интернете начали распространять аудиозапись, на которой слышались душераздирающие крики. Её представляли как подлинный звук, полученный на дне Кольской скважины.

Позднее выяснилось, что запись была смонтирована с использованием звуков из фильма ужасов «Кровавый барон» 1972 года. Никаких подтверждений существования подземного хора человеческих голосов исследователи не нашли. Однако история уже успела зажить собственной жизнью. Её пересказывали любители паранормальных явлений, она вдохновляла писателей и режиссёров. В 2020 году даже вышел российский фильм ужасов «Кольская сверхглубокая», в котором история научного эксперимента превратилась в рассказ о смертельно опасном открытии.

Что сейчас скрывает наглухо закрытая Кольская скважина

Что осталось от Кольской сверхглубокой скважины и почему её закрытое устье до сих пор страшит людей? Фото © Семён Майстерман

Сегодня Кольская сверхглубокая выглядит совсем не так, как можно было бы представить место, где якобы открыли врата в преисподнюю. Среди разрушенных построек находится обычная металлическая крышка, закреплённая болтами. Под ней начинается узкое отверстие, уходящее в земную кору более чем на 12 километров. Никто не слышит доносящихся оттуда голосов, а рассказы о демонах остаются частью городской легенды.

И всё же у этого места есть особая мрачная притягательность. Десятилетиями люди пытались заглянуть туда, куда никогда не проникал солнечный свет. Они надеялись найти ответы, но обнаружили, насколько мало знают о собственной планете. Возможно, самая пугающая часть истории Кольской сверхглубокой заключается не в рассказах о демонах. Гораздо сильнее тревожит мысль, что даже после такого невероятного эксперимента большая часть того, что скрывается в глубинах Земли, остаётся для нас неизвестной.

А вы бы решились спуститься под землю, если бы существовала возможность увидеть, что находится на глубине 12 километров? Или предпочли бы оставить некоторые тайны нетронутыми? В преддверии самого жуткого праздника предлагаем вспомнить и другие загадочные истории. Ранее Life.ru рассказывал, почему на Руси было страшно и без Хэллоуина и зачем наши предки устраивали жуткие обряды.