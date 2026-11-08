Российские учёные разработали белок, который может стать основой новой вакцины против клещевого энцефалита. Специалисты новосибирского центра вирусологии «Вектор» добились усиления иммунного ответа в ходе испытаний на животных. Об этом свидетельствуют материалы патента, сообщает ТАСС.

«Изобретение обеспечивает высокую иммуногенность при использовании в качестве антигена в вакцине против клещевого энцефалита», — говорится в документе.

Для получения соединения исследователи создали специальную генетическую конструкцию и поместили её в бактерии кишечной палочки E. coli. Микроорганизмы начали производить гибридный белок, который содержит основной антиген вируса и два дополнительных компонента. Они повышают устойчивость молекулы и стимулируют иммунную систему. Благодаря этому новая конструкция вызывает более выраженную реакцию организма, чем обычная форма антигена.

Сначала специалисты проверили свойства белка методом электрофореза. Исследование позволило подтвердить правильность его синтеза и пригодность для дальнейших экспериментов. Затем учёные ввели соединение лабораторным мышам и измерили количество выработанных антител. Их уровень оказался в тысячи раз выше, чем при применении стандартной формы антигена.

Авторы разработки отмечают, что клещевой энцефалит сохраняет распространённость в России, особенно в Сибири, на Урале и в Поволжье. Изменение климата способствует увеличению периода активности клещей и расширению территорий, где существует риск заражения. При этом существующие вакцины не всегда обеспечивают одинаковую защиту от разных подтипов вируса. Новая технология может помочь в создании более безопасных препаратов с усиленным иммунным ответом. Пока исследователи подтвердили свойства соединения в экспериментах на животных, о его испытаниях на людях не сообщается.

Ранее сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается созданием более десяти вакцин против опасных инфекций. Директор учреждения Денис Логунов назвал среди перспективных направлений препараты против оспы обезьян, конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Западного Нила.