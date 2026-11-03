В России ведётся разработка более десяти вакцин высокой степени готовности против опасных инфекционных заболеваний, в том числе способных вызывать масштабные вспышки. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Денис Логунов.

Выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение», учёный рассказал, что специалисты центра работают над препаратами против целого ряда инфекций, представляющих угрозу для здоровья населения.

«Сегодня Центр Гамалеи разрабатывает более десятка таких вакцин. Это и новые вакцины против клещевого энцефалита, против оспы обезьян, против конго-крымской лихорадки, против лихорадки Западного Нила и так далее», — заявил Логунов.

По словам академика, в России применяется концепция так называемых вакцинных «консервов». Речь идёт о препаратах, разработка которых заранее доводится до высокой степени готовности, чтобы при возникновении угрозы распространения инфекции можно было быстрее перейти к дальнейшим этапам их применения. Такая подготовка предусматривает проведение доклинических испытаний, в том числе исследований на приматах, а также первой и второй фаз клинических исследований. Разработки ориентированы прежде всего на инфекции с пандемическим потенциалом.