Новый вариант коронавируса PJ.2.1, распространяющийся в Северной Америке и Европе, пока не признан более опасным, чем другие разновидности SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения не располагает достаточными доказательствами того, что он вызывает необычные симптомы или более тяжёлое течение CoViD-19. Об этом представители ВОЗ сообщили РИА «Новости».

«На данный момент недостаточно доказательств», — подчеркнули в организации, комментируя возможные отличия PJ.2.1 от других циркулирующих вариантов коронавируса.

В ВОЗ также пояснили, что PJ.2.1 не является отдельным заболеванием. Это одна из разновидностей вируса SARS-CoV-2, вызывающего CoViD-19.

На фоне наблюдения за новым вариантом в России продолжается сезонный подъём респираторных инфекций. За 44-ю неделю года медики зарегистрировали более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 в совокупности. В Роспотребнадзоре отмечали, что общая заболеваемость соответствует сезонным показателям.