«Данных недостаточно»: ВОЗ ответила на сообщения об особых симптомах нового ковида PJ.2.1
ВОЗ: Данных об особых симптомах коронавируса PJ.2.1 пока недостаточно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Новый вариант коронавируса PJ.2.1, распространяющийся в Северной Америке и Европе, пока не признан более опасным, чем другие разновидности SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения не располагает достаточными доказательствами того, что он вызывает необычные симптомы или более тяжёлое течение CoViD-19. Об этом представители ВОЗ сообщили РИА «Новости».
«На данный момент недостаточно доказательств», — подчеркнули в организации, комментируя возможные отличия PJ.2.1 от других циркулирующих вариантов коронавируса.
В ВОЗ также пояснили, что PJ.2.1 не является отдельным заболеванием. Это одна из разновидностей вируса SARS-CoV-2, вызывающего CoViD-19.
Ранее Life.ru сообщал, что по состоянию на 27 октября случаев заражения PJ.2.1 в России не зарегистрировали. При этом Роспотребнадзор допустил более активную передачу инфекции из-за изменений в S-белке вируса, помогающем ему взаимодействовать с клетками человека.
На фоне наблюдения за новым вариантом в России продолжается сезонный подъём респираторных инфекций. За 44-ю неделю года медики зарегистрировали более 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 в совокупности. В Роспотребнадзоре отмечали, что общая заболеваемость соответствует сезонным показателям.
Больше новостей о здоровье, вирусах и медицинских исследованиях — в разделе «Медицина» на Life.ru.