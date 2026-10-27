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Регион
Опубликовано 27 октября, 10:47

Новый вариант ковида PJ.2.1 в России? Роспотребнадзор дал ответ

Роспотребнадзор: В России не зарегистрированы случаи коронавируса PJ.2.1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

В России не зарегистрировано случаев заражения новым вариантом коронавируса PJ.2.1. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты ведомства продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации.

«На данный момент случаи заражения вариантом SARS-CoV-2 PJ.2.1 в Российской Федерации не зарегистрированы», — говорится в сообщении.

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Новый вариант коронавируса PJ.2.1 сейчас распространяется в США, Канаде и Испании. Учёный Казанского федерального университета Альберт Ризванов допустил, что PJ.2.1 мог попасть в Россию и остаться незамеченным. При этом он подчеркнул, что появление нового варианта само по себе не означает приближения опасной волны заболевания.

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Александра Вишнякова
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