Новый вариант ковида мог незаметно попасть в Россию, но учёный не ждёт опасной волны

Вариант коронавируса PJ.2.1 мог уже проникнуть в Россию, однако пока остаться незамеченным. Такую возможность допустил руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов. При этом оснований ожидать из-за него новую опасную волну CoViD-19 учёный не видит, пишет газета «Известия».

Новый вариант уже выявляли в Канаде, США и Испании. По словам Ризванова, из-за международных поездок коронавирус способен пересекать границы за считаные дни. Поэтому нельзя исключать, что отдельные случаи завоза PJ.2.1 в Россию уже произошли.

Однако появление варианта в стране ещё не означает, что он начнёт вытеснять остальные разновидности коронавируса. Учёный напомнил, что некоторые мутации первоначально привлекали большое внимание исследователей, но впоследствии так и не получили широкого распространения.

Главный вопрос сейчас — насколько PJ.2.1 способен передаваться между людьми и влиять на тяжесть заболевания. Даже если изменения в структуре вируса помогают ему эффективнее проникать в клетки, это не доказывает, что заражение происходит легче или болезнь протекает тяжелее.

Ризванов считает, что пока нет данных, позволяющих назвать PJ.2.1 принципиально опаснее других циркулирующих вариантов. Поэтому говорить о приближении новой волны коронавируса преждевременно.

При этом специалист призвал сохранять генетический мониторинг инфекции. Он также напомнил, что отрицательный результат экспресс-теста не всегда исключает CoViD-19. Для подтверждения инфекции при характерных симптомах более надёжным методом остаётся ПЦР-исследование.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации с респираторными инфекциями в России. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 12 по 18 октября зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса. При этом общее число заболевших оказалось ниже показателя предыдущей недели, хотя заболеваемость гриппом продолжала расти.