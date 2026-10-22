Болеют целыми семьями: Российские туристы в Казахстане жалуются на штамм ковида «Стратус»
Туристы из России пожаловались на штамм ковида «Стратус» в Казахстане
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Российские туристы в Казахстане жалуются на болезнь, которая, по их словам, затягивается на три-четыре недели и затрагивает целые семьи. Об этом сообщает Mash. Сами заболевшие предполагают, что причиной стал вариант коронавируса XFG, известный как «Стратус».
Среди жалоб — озноб, ломота, температура до 38 градусов, рвота и диарея. Другие собеседники канала описывают боль в горле, которую через несколько дней сменяет кашель, а также насморк и длительную потерю обоняния.
Некоторые туристы рассказывают о резком ухудшении самочувствия в течение дня: утром чувствовали себя нормально, а к вечеру появлялись выраженные симптомы. По данным Mash, многие лечатся самостоятельно, однако были и случаи госпитализации.
«Стратус» известен с 2025 года. В оценке, опубликованной 25 июня того года, ВОЗ сообщала, что имеющиеся данные не указывали на более тяжёлое течение болезни или повышенную смертность по сравнению с другими циркулировавшими вариантами. Дополнительный риск для общественного здоровья организация оценивала как низкий.
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