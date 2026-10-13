Второй случай в мире: Учёные выявили опасный штамм грибка, против которого бессильны лекарства

В Кении выявили чрезвычайно редкий штамм грибка Candidozyma auris, устойчивый ко всем четырём основным классам противогрибковых препаратов. Это первый документально описанный случай в Африке и второй в мире. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Опасный микроорганизм обнаружили у 28-летней пациентки одной из больниц Найроби. Женщина перенесла операцию, после которой у неё развилась инфекция хирургической раны. Лабораторные исследования показали, что возбудитель обладает практически беспрецедентной лекарственной устойчивостью.

В частности, грибок оказался невосприимчив к флуконазолу, микафунгину, амфотерицину B и флуцитозину. Эти препараты представляют четыре основные группы средств, применяемых для лечения грибковых инфекций. Такая комбинация значительно ограничивает возможности терапии.

Особую опасность Candidozyma auris представляет для больничных пациентов. Патоген способен длительное время сохраняться на медицинском оборудовании и других поверхностях, что повышает риск внутрибольничного распространения. Наиболее уязвимы люди с ослабленным иммунитетом и тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.

Для изучения обнаруженного образца учёные провели полногеномное секвенирование. Анализ выявил несколько мутаций, связанных с устойчивостью к противогрибковым препаратам. Часть генетических изменений отличалась от обнаруженных у первого подобного штамма, зарегистрированного в Нью-Йорке в 2022 году.

Исследователи допускают, что полная устойчивость могла сформироваться независимо. Однако установить её точные причины пока не удалось. Специалисты также не смогли определить, повлияло ли предшествующее лечение пациентки на развитие резистентности.

Авторы работы призвали усилить лабораторный контроль за подобными инфекциями и расширить генетический мониторинг. По их мнению, своевременное выявление опасных штаммов особенно важно для предотвращения вспышек в медицинских учреждениях.

Ранее Life.ru сообщал о распространении устойчивого к лекарствам грибка Candida auris. В августе 2025 года медики предупреждали, что возбудитель способен поражать внутренние органы, включая головной мозг. Тогда стало известно о тяжёлом случае заражения пациента в ОАЭ, которого врачам удалось спасти после продолжительного лечения.