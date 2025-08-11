Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 19:56

Врачи зафиксировали рост случаев заражения грибком, который поражает мозг человека

DM: Врачи предупредили о распространении грибка Candida auris, поражающего мозг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SAI SU PAW KA

Эксперты сообщили о растущей опасности грибка Candida auris, который становится более устойчивым к лекарственным препаратам и способен поражать мозг человека. Об этом сообщает Daily Mail.

«Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру», — говорится в материале издания.

Согласно информации СМИ, одной из жертв грибка оказался 34-летний житель Объединённых Арабских Эмиратов Рас-эль-Хайма. Мужчина попал в автоаварию и получил серьёзную черепно-мозговую травму. Врачи провели операцию, однако пациент никак не шёл на поправку. По результатам тестов выяснилось, что мозг мужчины был поражён грибком Candida auris. По мнению специалистов, грибок мог попасть в мозг через ранения после ДТП. Медики смогли спасти пациента благодаря уколам, капельницам и 11-дневному курсу фунгицидных препаратов.

Названы регионы России, куда первой может нагрянуть «китайская чума»
Ранее сообщалось, что в южной части КНР за неделю зафиксировали 1387 новых случаев лихорадки Чикунгунья. Вспышка опасного заболевания наблюдается в провинции Гуандун. Основная часть заражений (1212 случаев) зарегистрирована в городе Фошань, где эпидемия началась ещё в прошлом месяце. Отмечается, что лихорадка Чикунгунья протекает крайне болезненно, вызывая высокую температуру, сильные суставные боли и сыпь.

