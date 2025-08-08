Названы регионы России, куда первой может нагрянуть «китайская чума»
Известия: Китайская лихорадка чикунгунья может попасть в пограничные регионы РФ
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Активно распространяющаяся в Китае лихорадка чикунгунья ещё не добралась до России, однако риски сохраняются. Первым делом вирус может достигнуть регионов, граничащих с КНР, предупредил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По его словам риск заражения, в частности, высок в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области. Эпидемиолог подчеркнул, что распространение недуга сегодня вызывает настороженность. Впервые вирус выявили в 1952 году в Объединённой Республике Танзания, позже его фиксировали в других странах Азии и Африки.
«Потом его стали регистрировать в Европе и США. В России пока вспышек не было», — отметил собеседник газеты «Известия».
Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров согласен, что существуют риски завоза лихорадки чикунгунья в Россию. Однако, по его словам, пандемии не ожидается, поскольку заражённые комары, если и попадут в нашу страну, всё равно не приживутся из-за холодного в большинстве регионов климата.
Напомним, в начале августа в китайской провинции Гуандун почти 3000 человек подхватили чикунгунью. Из-за распространения вируса в Китае возвращают антиковидные ограничения. А в России уже приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья.