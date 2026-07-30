Учёные создали ткань из живого гриба — она регенерирует за 41 день

Китайские биологи разработали инновационный материал для текстильной промышленности — живое полотно, выращенное из грибного мицелия. Основа ткани — нити гриба Cordyceps militaris, которые выращивают в питательной среде, а затем формируют в заданные формы без традиционного прядения. Для эластичности материал обрабатывают глицерином, что позволяет сохранить жизнеспособность клеток и гибкость, пишет Phys.org.

Китайские учёные создали самовосстанавливающуюся ткань из живых грибов. Фото © Phys.org

Эта ткань способна самостоятельно залечивать повреждения. Если положить на разрыв влажные гранулы мицелия, грибные нити начинают расти и соединяют края. При высыхании процесс останавливается, но свойства материала сохраняются. Учёные также научились добавлять в структуру дрожжи, вырабатывающие пигменты — так ткань может менять цвет без химических красителей. Введение грибков, синтезирующих меланин, создаёт защиту от ультрафиолета.

Материал полностью биоразлагаем — в естественных условиях он разлагается за 41 день, что соответствует принципам устойчивого развития. Однако технология пока на стадии лабораторных испытаний. Главная задача для запуска массового производства — найти способ сохранять живые клетки в активном состоянии.

Ранее российские учёные вырастили костную ткань в космосе. По возвращении образцов на Землю их сравнили с аналогами, созданными в лаборатории. Орбитальные структуры показали более высокую активность в процессах восстановления костной ткани.