Учёные создали ткань из живого гриба — она регенерирует за 41 день
Phys.org: Учёные Китая вырастили живую ткань из грибов, которая сама себя лечит
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Китайские биологи разработали инновационный материал для текстильной промышленности — живое полотно, выращенное из грибного мицелия. Основа ткани — нити гриба Cordyceps militaris, которые выращивают в питательной среде, а затем формируют в заданные формы без традиционного прядения. Для эластичности материал обрабатывают глицерином, что позволяет сохранить жизнеспособность клеток и гибкость, пишет Phys.org.
Китайские учёные создали самовосстанавливающуюся ткань из живых грибов. Фото © Phys.org
Эта ткань способна самостоятельно залечивать повреждения. Если положить на разрыв влажные гранулы мицелия, грибные нити начинают расти и соединяют края. При высыхании процесс останавливается, но свойства материала сохраняются. Учёные также научились добавлять в структуру дрожжи, вырабатывающие пигменты — так ткань может менять цвет без химических красителей. Введение грибков, синтезирующих меланин, создаёт защиту от ультрафиолета.
Материал полностью биоразлагаем — в естественных условиях он разлагается за 41 день, что соответствует принципам устойчивого развития. Однако технология пока на стадии лабораторных испытаний. Главная задача для запуска массового производства — найти способ сохранять живые клетки в активном состоянии.
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