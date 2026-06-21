Российские учёные вырастили костную ткань в космосе — это вошло в отчёт НАСА

В ежегодный отчёт NASA за 2025 год включён российский эксперимент по созданию костной ткани в условиях микрогравитации, проведённый на борту МКС. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

На Международной космической станции учёные работали с технологией «Магнитный 3D-биопринтер», позволяющей формировать тканевые структуры под действием магнитных полей. Сборка биоматериала велась в условиях невесомости при участии космонавта Олега Кононенко, который использовал специализированное оборудование для печати.

По возвращении образцов на Землю их сравнили с аналогами, созданными в лаборатории. Орбитальные структуры показали более высокую активность в процессах восстановления костной ткани. Разработку рассматривают как перспективную для медицины и космических миссий. Речь идёт о возможности создавать импланты прямо на борту при травмах в дальних полётах.

В перспективе технология может применяться и на Земле — в хирургии, стоматологии и регенеративной медицине. Проект реализован при участии российских научных центров и компаний, включая «3D Биопринтинг Солюшенс», «Роскосмос», МГУ и ИМЕТ РАН при поддержке Российского научного фонда.

Ранее специалисты «Роскосмоса» вышли на финальную стадию подготовки грузового корабля «Прогресс МС-36» к отправке на МКС. Аппарат уже доставлен в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур. На площадке космодрома сейчас проводится внешний осмотр корабля. Техники оценивают общее состояние конструкции и готовность систем к дальнейшим этапам.