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Регион
9 июня, 12:25

«Прогресс МС-36» доставили на Байконур для подготовки к запуску на МКС

Обложка © Telegram / Роскосмос

Обложка © Telegram / Роскосмос

Специалисты «Роскосмоса» приступили к финальной стадии подготовки грузового корабля «Прогресс МС-36» к отправке на Международную космическую станцию (МКС). Аппарат уже доставлен в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур.

Сейчас технические службы проводят обязательный внешний осмотр. Проверяется герметичность, механизмы раскрытия солнечных батарей и системы стыковки.

«Следующий этап — подготовка к запуску по программе снабжения МКС», — сообщили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предварительно намечен на конец июня. Это будет 84-й запуск грузового корабля серии «Прогресс» к станции.

На орбиту доставят топливо, питьевую воду, упакованные рационы питания для экипажа, научное оборудование, медикаменты и посылки для космонавтов. Также предусмотрены материалы для проведения экспериментов.

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Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли за борт МКС для работ по научной программе, сообщили в «Роскосмосе». За пультом радиорубки на станции дежурит Андрей Федяев.

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Дарья Денисова
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