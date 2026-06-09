«Прогресс МС-36» доставили на Байконур для подготовки к запуску на МКС
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Специалисты «Роскосмоса» приступили к финальной стадии подготовки грузового корабля «Прогресс МС-36» к отправке на Международную космическую станцию (МКС). Аппарат уже доставлен в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур.
Сейчас технические службы проводят обязательный внешний осмотр. Проверяется герметичность, механизмы раскрытия солнечных батарей и системы стыковки.
«Следующий этап — подготовка к запуску по программе снабжения МКС», — сообщили в госкорпорации.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предварительно намечен на конец июня. Это будет 84-й запуск грузового корабля серии «Прогресс» к станции.
На орбиту доставят топливо, питьевую воду, упакованные рационы питания для экипажа, научное оборудование, медикаменты и посылки для космонавтов. Также предусмотрены материалы для проведения экспериментов.
Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли за борт МКС для работ по научной программе, сообщили в «Роскосмосе». За пультом радиорубки на станции дежурит Андрей Федяев.
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